КМЗ запустил производство якорно-швартовных устройств собственной разработки.

КМЗ изготовил первый образец якорно-швартовного шпиля собственной разработки ЯШ2Р, который будет передан Самарскому судостроительному заводу «Нефтефлот»

Шпиль ЯШ2Р — однопалубный, оснащен турачкой на баллере, с электроприводом и пониженной скоростью подъема якорной цепи. Он предназначен для выполнения якорных и швартовных операций, а также для удержания судна на якоре. Устанавливается на судах, эксплуатируемых на внутренних водных путях в районах с умеренным климатом. Расчетная глубина якорной стоянки — 40 метров.

«Шпиль получился простым, надежным и универсальным. Разработчики оснастили его унифицированным редуктором, который подходит для работы с якорными цепями диаметром от 17,5 мм до 26 мм. Унификация позволяет сократить время производства за счет уменьшения времени на переналадку станков и оснастки: редуктор остается неизменным, меняется только цепная звездочка под нужный калибр цепи», — сообщил мастер сборочного цеха Антон Михайлов.

В комплект поставки может входить кулачковый контроллер и насосный агрегат с пультом для дистанционного управления отдачей якоря. В конструкции применен электродвигатель МАП-221-4/8 с рабочим напряжением 220 В или 380 В.

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