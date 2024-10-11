ГК «Гекса» пополнила ассортимент белой геотканью для теплиц

© gexa.ru

Отечественный производитель теперь будет поставлять белую геоткань «Агротекс» тепличным комплексам.

Для удобства на этом материале, также как и на чёрной агроткани, через каждые 20 см нанесены полосы.

© gexa.ru

Агроткань бренда «Агротекс»:

— Надёжно защитит от сорняков

— Сохранит товарный вид созревших плодов

— Поможет поддержать чистоту в теплице

— Улучшит качество почвы, предотвратит эрозию

— Равномерно распределит свет и сбережёт растения от перегрева

© gexa.ru

Формы выпуска:

— Материалы марки 100 и 150

— Размеры полотен в рулонах: 2,1×50; 2,1×100; 4,2×100 м.

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