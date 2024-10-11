ГК «Гекса» пополнила ассортимент белой геотканью для теплиц
Отечественный производитель теперь будет поставлять белую геоткань «Агротекс» тепличным комплексам.
Для удобства на этом материале, также как и на чёрной агроткани, через каждые 20 см нанесены полосы.
Агроткань бренда «Агротекс»:
— Надёжно защитит от сорняков
— Сохранит товарный вид созревших плодов
— Поможет поддержать чистоту в теплице
— Улучшит качество почвы, предотвратит эрозию
— Равномерно распределит свет и сбережёт растения от перегрева
Формы выпуска:
— Материалы марки 100 и 150
— Размеры полотен в рулонах: 2,1×50; 2,1×100; 4,2×100 м.
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.