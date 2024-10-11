КМЗ начал производство кранов для плавучих энергосистем.

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) одержал победу в тендере на поставку специальных мостовых кранов с грузоподъемностью 3,2 тонны для двух модернизированных плавучих энергоблоков (МПЭБ) проекта 20871.

Эти энергоблоки предназначены для эксплуатации в условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока. В них установят реакторные установки РИТМ-200С, что позволит энергоблокам генерировать до 106 МВт электроэнергии.

«Надежность кранов для МПЭБ играет ключевую роль, так как они будут использоваться в процессе перезарядки реакторных установок, включая перемещение тепловыделяющих сборок, а также для других грузовых операций. Разработкой кранов займется собственное конструкторское бюро КМЗ с учетом технических требований заказчика. Производство оборудования будет организовано на площадках в Санкт-Петербурге и поселке Назия», — сообщил Максим Плешивенко, руководитель направления.

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