Новое оборудование запустили в цехе топливных систем Коломенского машиностроительного завода

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По программе технического перевооружения на Коломенском машиностроительном заводе открыли новый участок термообработки деталей топливной аппаратуры. Специальная вакуумная печь позволит при помощи нагрева проводить закалку комплектующих элементов.

Раньше для полного процесса термообработки Коломзаводу приходилось привлекать специалистов стороннего предприятия.

«Вакуумную термообработку можно назвать одним из лучших методов обработки — технология позволяет существенно снизить искажение геометрии обрабатываемых изделий, достигнуть необходимой твердости, предотвратить окисление и обезуглероживание», — рассказывают в пресс-службе АО «Коломенский завод».

Инвестиционная программа технического перевооружения производства успешно реализуется на Коломенском заводе с 2018 года, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Общий объем инвестиций, направленных на развитие предприятия, уже составил более 14 млрд. рублей.

Новый участок сразу оснастили современной системой вентиляции, которая будет удалять из помещения цеха отработанные газы, пыль и избыточную влагу.

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