В Костроме для Петербурга построили катер-нефтесборщик «Дмитрий Голубев» проекта КС-110.2-37

Представители заказчика, специалисты Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга, оценили готовность катера к эксплуатации.

Катер-нефтесборщик, предназначенный для оперативного реагирования на аварийные разливы нефтепродуктов, был спроектирован и построен с учетом специфики водных объектов Санкт-Петербурга.

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Катер-нефтесборщик «Дмитрий Голубев»

Он оборудован средствами для локализации нефтяных пятен (боновыми ограждениями), современным нефтесборочным оборудованием (скиммерами) и емкостью для сбора нефтеводяной смеси. Конструкция катера также позволяет обрабатывать нефтяную пленку сорбентом.

Судно было названо в честь первого председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Дмитрия Алексеевича Голубева, как сообщает пресс-служба ведомства.

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