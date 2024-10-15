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Александр Петров 15 октября 2024, 13:35 Судостроение и судоходство

В Костроме для Петербурга построили катер-нефтесборщик «Дмитрий Голубев» проекта КС-110.2-37

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Представители заказчика, специалисты Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга, оценили готовность катера к эксплуатации.

Катер-нефтесборщик, предназначенный для оперативного реагирования на аварийные разливы нефтепродуктов, был спроектирован и построен с учетом специфики водных объектов Санкт-Петербурга.

 © www.korabel.ru

Катер-нефтесборщик «Дмитрий Голубев»

Он оборудован средствами для локализации нефтяных пятен (боновыми ограждениями), современным нефтесборочным оборудованием (скиммерами) и емкостью для сбора нефтеводяной смеси. Конструкция катера также позволяет обрабатывать нефтяную пленку сорбентом.

Судно было названо в честь первого председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Дмитрия Алексеевича Голубева, как сообщает пресс-служба ведомства.

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Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...iy_golubev_proekta_ks-110_2-37.html

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Катер-нефтесборщик "Дмитрий Голубев",
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