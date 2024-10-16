«Суксунский оптико-механический завод» автоматизировал производство средств индивидуальной защиты

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«Суксунский оптико-механический завод» (СОМЗ) закупил современное оборудование и автоматизировал производство средств индивидуальной защиты (СИЗ). В ассортименте выпускаемых предприятием СИЗ под торговой маркой «РОСОМЗ» более 1000 видов продукции.

Инвестиции в модернизацию производства составили почти 870 млн рублей. Из них 543 млн рублей в виде льготных займов предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 86 млн рублей — региональный ФРП Пермского края.

Обновление парка оборудования позволило повысить производительность труда, сократить издержки приблизительно на 5% и снизить долю импорта на отечественном рынке средств защиты. При этом защитная продукция СОМЗ на 80% состоит из российских материалов.

Продукция под торговой маркой «РОСОМЗ» применяется во всех секторах экономики: металлургии, машиностроении, строительстве, нефтехимии, нефте- и газопереработке, топливно-энергетическом комплексе, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике. Очки, каски, наушники, лицевые щитки и другие СИЗ используются для защиты рабочих во вредных и опасных условиях труда.

Также на предприятии благодаря национальному проекту «Производительность труда» открылся корпоративный центр опережающей подготовки — площадка для обучения сотрудников инструментам бережливого производства. Специалисты СОМЗ вместе с федеральными экспертами АНО «Агентство развития профессионального мастерства» разработали корпоративные стандарты профессий, провели аудит рабочих мест, создали программу подготовки и повышения квалификации. Создание такого центра поможет сократить срок адаптации новых работников завода, повысить эффективность обучения сотрудников, сократить непроизводственные потери на рабочем месте.

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