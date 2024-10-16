Новая производственная линия запущена на подмосковном заводе компании «Виола»

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ООО «Виола» сообщает о завершении проекта обновления линии фасовки популярных плавленых сыров Viola в ломтиках на заводе компании. Проект реверс-инжиниринга позволил полностью обновить оборудование американского производства 1983 года. Все работы реализованы российской инжиниринговой компанией на базе локального производственного цеха.

Мощность обновленной линии составляет от 500 до 750 ломтиков плавленого сыра в минуту. Оборудование было не только полностью обновлено, но и усовершенствовано с учётом современных производственных реалий. В частности, установлены новые сервоприводы и сенсорные экраны, которые позволяют оператору в автоматическом режиме управлять работой линии.

— Единственная фасовочная линия, производящая плавленые сыры Viola в слайсах, была запущена на подмосковном заводе компании в с. Ершово в 2016 году — тогда она была перевезена с завода финского молочного концерна. Оборудование было произведено в Америке в 1983 году и к тому времени уже достаточно долго отработало в Финляндии. Несмотря на то, что оборудование продолжало выпускать качественный и вкусный продукт, спустя 40 лет эксплуатации оно значительно устарело с точки зрения функциональности и производительности. Компанией было принято решение обновить линию, выпускающую столь популярный сыр для обеспечения стабильности его поставок. В условиях санкций и невозможности поставки запчастей для существующего оборудования команда ООО «Виола» обратилась к экспериментальному формату обратного инжиниринга, — рассказал Архип Бараненко, директор филиала «Ершово» ООО «Виола».

Обновление производственной линии было реализовано в три этапа. На первом оборудование было полностью разобрано, произведены замеры комплектующих, осуществлена фотосъемка с последующим изготовлением новых деталей на 3D-принтере и на станках российского подрядчика. На втором этапе линия была демонтирована и перевезена на производственную площадку подрядчика для обновления корпуса и установки новых элементов, созданных по ранее отмеренным и распечатанным моделям. На третьем этапе, после монтажа на заводе, линия была оснащена пневматическим оборудованием, а также завершена разработка технической документации. Инвестиции в проект составили 20 млн рублей.

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