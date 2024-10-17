Производство литийионных батарей началось в индустриальном парке «Руднево»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Компания «Пасека», входящая в группу компаний «ГАСКАР», начала производство литийионных аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов на территории индустриального парка «Руднево» в московской особой экономической зоне «Технополис Москва».
Вложения в проект составили более 200 миллионов рублей, создано свыше ста новых рабочих мест.
Компания «Пасека» до конца этого года планирует изготовить 90 тысяч литийионных аккумуляторных батарей на производственной площадке в индустриальном парке «Руднево.
В настоящее время на предприятии разрабатываются и производятся литийионные аккумуляторные батареи для БПЛА. При их создании учитываются параметры мощности, массы и емкости. Также разрабатывается система контроля бортового управления и взаимодействия с ней.
Компания работает над разработкой и внедрением новых технологий в производство твердотельных аккумуляторов, включая использование тонкопленочных батарей с высокой плотностью энергии.
К концу 2024 года планируется выпустить 90 тысяч аккумуляторных батарей, в 2025 году — 180 тысяч. С 2026 года ожидается увеличение до 250 тысяч ежегодно.
Генеральный директор компании Никита Ханзадеев заявил, что аккумуляторы имеют высокую емкость и соответствуют ограничениям по весу для беспилотников. Беспилотники применяются для мониторинга безопасности, фото- и других задач на стратегически важных объектах инфраструктуры, промышленных предприятиях и топливно-энергетическом комплексе.
Ранее производитель томографов стал резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва». На площадке «Алабушево» компания в 2025 году начнет производить российские томографы, позволяющие диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях.
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