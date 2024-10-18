ОЭМК ввел в эксплуатацию три новых воздушных турбокомпрессора.

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На фабрике окомкования и металлизации Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова (входит в «Металлоинвест») сжатый воздух используется для очистки вакуумных фильтров и работы пневматических механизмов.

Он преобразует давление в поступательное или вращательное движение, применяясь в пневмоприводах клапанов, регуляторов и затворов, а также в элементах контрольно-измерительных приборов.

«Обновление компрессоров снизит себестоимость продукции и создаст резерв по производительности для роста мощностей», — отметил главный специалист по производству энергоцеха ОЭМК Иван Руднов.

Производительность увеличилась на 10%, достигнув 72 тысяч кубометров сжатого воздуха в час, при снижении потребления электроэнергии на треть.

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