Спецавтомобиль — комбинированная дорожная машина уже в продаже

Наверное, зиме в России искренне радуются разве что дети, собаки и продавцы горных лыж. А для большинства автомобилистов нынешний период — время испытаний, нередко повергающее в уныние. Но это еще не самое худшее: цена легкомысленного отношения к самому холодному времени года часто оборачивается как минимум потерей денег и нарушенными планами, а как максимум — проблемами со здоровьем. Более того, иногда это без всяких метафор и творческих преувеличений становится, к сожалению, вопросом жизни и смерти.

Тем не менее, практически каждый год в СМИ появляются сообщения о том, что где-то за городом замерзала очередная семья, которая решила отправиться в снегопад, вьюгу и метель «к родственникам/по делам/на отдых» (нужное можете выбрать сами). Дескать, чего бояться? Машина новая (или просто исправная), резина зимняя, щетка-сметка есть, какие могут возникнуть проблемы?

Поэтому главной задачей дорожных служб при зимнем содержании автомобильных дорог является создание и поддержание условий, при которых движение транспортных средств будет безопасным. Конечно, для оценки эффективности предприятий, обслуживающих объекты транспортной инфраструктуры, учитывают и другие факторы: отсутствие перерывов движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, выполнение требований нормативной документации и другие. Обширная дорожная сеть нашей страны и участие в работе по содержанию дорог государственных органов из разных сфер, послужили основой для создания вертикальной структуры управления при организации работ в зимний период.

Для прокладывания и расчистки дорог в условиях экстремальной зимы предприятия «Меркатор» и ОАО РИАТ разработали и изготовили интересный спецавтомобиль — комбинированную дорожную машину ЭД660АК на шасси КАМАЗ-ВАНКОР 6522-RT. Для зимнего содержания дорог спецавтомобиль оснастили фрезерно-роторным снегоочистителем с приводом от силовой установки шасси, который может загружать 40 автосамосвалов КАМАЗ в час и убирать полосу шириной 2.6 метра.

Рис.1

Эта машина предназначена для содержания дорожной сети в заснеженных регионах России, а также в случаи необходимости может использоваться и как обычный самосвал для перевозки сыпучих и инертных грузов без навесного оборудования, и как привычная всем дорожным службам комбинированная дорожная машина (КДМ).

Самая главная особенность этой машины — это возможность ее работы как мощный фрезерно-роторный снегоочиститель с производительностью до 2,5 тыс. кубометров снежной массы в час. Колесная формула транспортного средства — 6×6 с гидростатической трансмиссией, позволяющей осуществлять рабочий ход на скоростях от 0 до 8 км/ч для обеспечения оптимальных режимов работы фрезерно-роторного оборудования.

Рис.2

В настоящий момент такая машина прошла полный цикл испытаний и сертификацию и получила обозначение КДМ-ЭД660 АК. По приблизительным оценкам, предприятия способы выпускать машин десять в год, возможно больше. Их уже хотят получить в Мурманской области, Ненецком автономном округе, интересовались в Алтайском и Красноярском краях, Оренбургской и Волгоградской областях, а также на Дальнем Востоке".

Машина соединила в себе конструкторский и производственный потенциал двух предприятий. Выносливая и надежная база в виде полноприводного самосвала КАМАЗ-ВАНКОР 6522-RT с ДВС 689.510-400 мощностью 400 л. с. с гидростатической трансмиссией создана в компании РИАТ, с оснащением машины гидросистемой для привода комплекта любого навесного оборудования (отвалы, щетки, распределители реагентов и поливомоечное оборудование) для обслуживания дорожной инфраструктуры, выпускаемого группой «Меркатор». Принципиальная отличительная особенность машины от ее аналогов со снегоочистителями — использование ДВС самосвала как для привода оборудования, так и для движения всей машины. Никакого второго ДВС, отдельно предназначенного для привода снегоочистителя, здесь нет.

Рис. 3

КДМ ЭД660АК уже работают в Республике Саха (Якутия) и круглогодично обслуживают не только дороги с твердым покрытием, но и зимники. И именно для прокладывания и расчистки дорог в условиях экстремальной якутской зимы машину оснастили фрезерно-роторным снегоочистителем с приводом от единого ДВС — таких автомобилей в России не делал никто.

Специалисты РИАТ и «Меркатора» провели обучение эксплуатирующего персонала, а первые машины уже три года трудятся на дорогах Якутии. Машины показали себя нормально. Все, что в них заложено, выдают, снег с камнями тоже обрабатывают.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХПРАКТЕРИСТИКИ

ШАССИ

Модель — автосамосвал КАМАЗ-6522-RT

автосамосвал КАМАЗ-6522-RT Колесная формула — 6 х 6

6 х 6 Мощность силовой установки, л.с. — 400

400 Тип трансмиссии — гидростатическая

гидростатическая Рабочие скорости с гидротрасмиссией, км/час — 0…8

0…8 Транспортная скорость для базовой трансмиссии автосамосвала, км/час — 90

90 Максимальная полная масса, тонн — 33

33 Максимальная грузоподъемность, тонн — 21,2

21,2 Объём кузова, м3 — 16

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (состав по согласованию с заказчиком)

ФРЕЗЕРНО-РОТОРНЫЙ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ BUCHER TF.75

Двухступенчатый фронтальный снегоочиститель с центральным выбрасывающим устройством и загрузочным желобом для автомобилей средней мощности. Идеально подходит для уборки снега и для подрезания снежного вала как справа, так и слева, а также для загрузки снега в самосвалы. Привод выполняется через гидравлическую трансмиссию. Снегоочистительная установка оснащена первой ступенью, состоящей из двух фрезерных барабанов, которые крепятся на единой оси без боковых опор, для лучшего подрезания уплотненного снежного вала, и второй ступенью, состоящей из турбины вентилятора, для выброса снежной массы. Двухступенчатая схема обработки снега, благодаря высокоскоростному вращению турбины вентилятора, позволяет осуществлять выброс снега на значительные расстояния (до 30 м). Гидравлическая система вращения отбрасывающего желоба. Гидравлическая система, позволяющая регулировать дефлектор для изменения расстояния отброса снега, обеспечивающая боковое качание и подъем-опускание.

Система безопасности, состоящая из набора муфт с автоматическим выключением, защищает фрезерные барабаны и целостность турбины вентилятора, избегая утомительной процедуры замены механических срезных пальцев. В гидравлическом исполнении муфты находятся на каждом барабане, в то время как вентилятор защищен предохранительным клапаном. Байпасный клапан, встроенный в цепь вращения отбрасывающего желоба, защищает систему выброса от возможных повреждений.

Монтажная плита с быстросъёмной системой выполнена по DIN 76060 tipe B5. Подрезающий нож и фрезерные барабаны изготовлены из износостойкой стали HARDOX 400. Две опорные скользящие лыжи. Устройство выброса с регулируемым дефлектором. Механическая регулировка угла атаки скребка.

Рис. 4

ширина обрабатываемой полосы — 2 600 мм

2 600 мм диаметр фрезерного барабана — 750 мм

750 мм высота захватываемого снежного вала — 1 140 мм

1 140 мм максимальная высота захватываемого снежного вала — 1 570 мм

1 570 мм максимальная высота загрузки — 2 800 мм

2 800 мм расстояние от фрезерного барабана до опорной плиты — 1 750 мм

1 750 мм расстояние от центра тяжести до опорной плиты — 900 мм

900 мм производительность — 2 800 м3/час

2 800 м3/час угол поворота отбрасывающего желоба — 2 400

2 400 угол качания — ± 10°

± 10° дальность отброса — до 30 м

до 30 м приводная мощность (мин/макс) — 70…150 кВт

70…150 кВт вес базовой комплектации — 1 380 кг

1 380 кг рабочая скорость — 0,5 … 4 км/час

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТВЕРДЫХ ПРОТИВОГОЛОЛЁДНЫХ РЕАГЕНТОВ

Распределитель противогололедных реагентов предназначен для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах Российской федерации, климатического исполнения «У» категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Надежная, простая система с применение комплектующих и материалов изготовленных в России, позиционируется для выполнения работ в зимний период времени на федеральных, региональных и внекатегорийных автодорогах в различных климатических условиях Российской федерации.

Основные металлоконструкции распределителя изготовлены сварочным способом, посредством автоматизированного сварочного аппарата «Робот». Надежное покрытие наружных поверхностей выполняется в дробеструйно-малярном комплексе.

Бункер выполнен из стали S=3мм. Заднее окно бункера имеет поворотную заслонку для регулировки количества, подаваемой транспортером смеси. Регулирование проходного сечения осуществляться плавно, ручным механизмом. Заслонка имеет механизм предохранения в целях защиты ее от возможных повреждений. В задней части бункера находится смотровая площадка и складная лестница.

Защитная решетка — двухсторонняя, наклонная, высотой 600 мм, предназначена для предотвращения попадания возможных крупных фракций и камней внутрь бункера. Прочная сварная конструкция выполнена из стального прутка диаметром 22 мм с шагом 60 мм. Решетка имеет аварийный люк, для возможного доступа внутрь бункера в целях его обслуживания.

Транспортер цепной — 2-е ветви. Ширина транспортера — 600мм. Привод транспортера осуществляется посредством планетарного гидродвигателя. Номинальные обороты вращения вала 8…9 об/мин. Скорость движения транспортера, до 4,5м/мин. Производительность транспортера максимальная — 700кг/мин.

Установка разбрасывающего диска имеет поворотное устройство с надежной фиксацией в нижнем (рабочем) и верхнем (транспортном) положениях. В целях облегчения перевода установки разбрасывающего диска из одного положения в другое, применены 2 «газовых» упора. В конструкции разбрасывающего устройства нет пластмассовых, а также иных непрочных материалов из пластика. Диаметр диска — 600 мм, выполнен из нерж. стали. Все лотки подачи ПС-смеси на диск изготовлены из нержавеющей стали. Нижний лоток для подачи ПС-смеси на диск, имеет ручную, удобную в использовании, регулировку для настройки распределения различных ПС-реагентов, а также для выполнения условий асимметрии. Привод разбрасывающего диска осуществляется посредством аксиально поршневого гидромотора 310.4.28.01.03. Фитинги, арматура, соединения применены по российским стандартам.

Регулировка гидроприводов осуществляется ручным способом. Условно, перед выездом машины на линию, водитель должен произвести настройку гидропривода. В этом случае применен регулятор-делитель потока типа ДР12М. Имеется опция — «автоматическая регулировка параметров распределения смеси». Управление из кабины водителя осуществляется посредством пульта «Меркатор-НАМИ».

На задней панели бункера установлены два проблесковых маячка модели ФП-1-170. На высоте, не более 1500 мм от поверхности дороги, с двух сторон от диска установлены два фонаря рабочего освещения. Фонари наклонены вниз, к дорожному полотну, под углом 30°. На задней стенке бункера имеются места крепления для дорожных знаков безопасности: «Выброс гравия», «Стрелка».

С двух сторон в верхней части бункера установлены боковые козырьки так, чтобы ПС-смесь не ссыпалась с решетки на крылья задних колес машины и в кузов самосвала. Боковые козырьки поворотные на петлях, откидываться наверх при необходимости. Распределитель серии КН имеет систему для выгрузки из кузова самосвала без использования сторонних грузоподъемных механизмов. Система выгрузки имеет запас прочности, т.к. возможна выгрузка распределителя с грузом ПС-смеси.

Рис. 5

Вместимость бункера распределителя — 10,0 м 3

10,0 м Ширина обрабатываемой полосы — от 3 до 9 м

от 3 до 9 м Максимальная фракция распределяемого реагента — до 15 мм

Плотность распределения реагентов — от 50 до 400 г/м 2

от 50 до 400 г/м Рабочая скорость, — до 40 км/ч

до 40 км/ч Транспортная скорость — до 80 км/ч

до 80 км/ч Диапазон регулирования высоты разбрасывающего диска — 300+ 150 мм

Привод распределителя — от гидравлики базового самосвала.

ПЕРЕДНИЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ СКОРОСТНОЙ ОТВАЛ

Скоростной отвал конической формы FK.37 предназначен для выполнения работ по высокоскоростному удалению снега.

Рис. 6

Ширина обрабатываемой полосы — 2 900 мм

2 900 мм Длина крыла отвала — 3 700 мм

3 700 мм Угол поворота отвала — 49°

49° Угол наклона режущего лезвия к поверхности дороги — 44°

44° Размеры крыла отвала: высота слева 540 мм, высота справа — 1500 мм

1500 мм Крыло отвала выполнено из цельного стального листа

Оснащен системой безопасного преодоления препятствий

Имеются две опорные лыжи

Усиленная конструкция крыла и рамы отвала

Рабочая скорость — до 60 км/ч

Режущее лезвие, состоящее из 3-х частей, выполнено из износостойкой стали Hardox400

Особенности

Крыло отвала имеет специальную коническую форму. Это позволяет собирать большое количество снега, выбрасывая его на достаточно большое расстояние от дороги, контролируя при этом снежное облако.

Крыло и рама сконструированы таким образом, чтобы обеспечить долговечность отвала, используя при этом усиленные элементы и трубы. Кроме того, подъемный механизм выполнен по аналогии с клиновидным отвалом. Монтажная плита — в соответствии с DIN 76060-A (DIN5). Гидравлическая система обеспечивает плавающий режим работы отвала для обеспечения копирования профиля дороги. Опорные лыжи обеспечивают правильное положение режущего лезвия, что позволяет при столкновении с возникающими препятствиями продолжать работу надлежащим образом. Механическая регулировка режущего лезвия позволяет обеспечивать его точную настройку.

Система безопасного преодоления препятствий обеспечивается перемещением всего крыла отвала по пазам. Под действием собственного веса отвал возвращается в рабочее положение. Пружины обеспечивают демпфирование ударных нагрузок, предотвращая повреждения базового самосвала и отвала.

БОКОВОЙ ОТВАЛ

Боковой отвал предназначен для высокоскоростной уборки снега на автомагистралях и широких дорогах в условиях среднего или большого снегопада. Монолитное крыло отвала с сильно изогнутым профилем, выполнено из холодноформованного стального листа высокой прочности, а большой угол наклона отвала в сочетании с изогнутым профилем позволяют длительно и на дальние расстояния откидывать снег.

Рис. 7

Ширина отвала — 2 900 мм

2 900 мм Ширина крыла отвала — 3 700 мм

3 700 мм Ширина обрабатываемой полосы — 2 150 мм

2 150 мм Высота отвала (максимальная) — 1 100 мм

1 100 мм Высота отвала (минимальная) — 540 мм

540 мм Вес отвала — 850 кг

850 кг Материал ножа (2 секции) — сталь Hardox400

сталь Hardox400 Рабочий угол отвала — 400

400 Угол наклона ножа к поверхности — +70

+70 Угол атаки ножа — +500

+500 Рабочая скорость — до 60 км/ч

до 60 км/ч Привод отвала — от гидравлики базового самосвала

Все рабочие операции выполняются с помощью пульта управления из кабины водителя

Механизм подъема/опускания с гидравлическим управлением и плавающим положением, система выравнивания, оснащена двумя тарельчатыми «лыжами». Система изменения угла наклона к поверхности дороги изготовлена из полиуретанового элемента. Она обеспечивает оптимальный зазор и помогает снизить износ ножа, кроме того, помогает выравнивать отвал, когда он находится в поднятом над дорогой положении. Наилучший эффект достигается снегоочистки достигается при использовании одновременно со скоростным отвалом.

Отвал оснащен механической и гидравлической защитой, предохраняющей его во время работы в случае удара о препятствие.

Отвал имеет также стандартные сигнальные знаки — люминесцентные красные и белые наклейки, оснащен боковыми светодиодными рабочими огнями.

ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С МОЕЧНЫМ АГРЕГАТОМ МФ-300

МФ300 предназначена для мойки дорожного полотна и объектов обустройства автомобильных дорог струями воды, под высоким давлением. Центральный коллектор МФ300 состоит из трех звеньев и раскладывается в рабочее положение гидравлическим приводом, имеет длину 3,5м. В транспортном положении коллектор складывается. Габарит установки в транспортном положении не превышает 2,5 м. Центральный коллектор — поворотный. Управление коллектором производится с пульта, установленного в кабине водителя. Коллектор предназначен для мойки дорожного полотна водой в патрульном режиме. Скорость обработки 7-16 км/час.

В состав мойки входит установка из двух напорных сопел. Сопла предназначены для мойки особо тяжелых загрязнений вдоль обочины и бордюрных ограждений. Кроме того, эти сопла можно использовать для увлажнения и полива дорожных одежд, обочины и прилегающего земляного полотна. Дальность полива до 18м.

В состав МФ300 входит пистолет ручной мойки. Шланг имеет длину 15м и сматывается в барабан с автоматической намоткой. Расход воды через пистолет 40л/мин.

Рис. 8

Объем металлической цистерны с двумя волнорезами — 10 м3

10 м3 Давление в водяной системе — до 20 бар

до 20 бар Расход воды — до 300 л/мин

до 300 л/мин мойка форсунками высокого давления — 3,0…3,5 м

3,0…3,5 м мойка напорными соплами — 3,0… .4,0

3,0… .4,0 увлажнение (полив) напорными соплами — до 18 м

до 18 м Рабочая скорость — 7-16 км/час

7-16 км/час Исполнение — в кузове автосамосвала с быстросъёмной системой (монтаж-демонтаж в течении 15 мин)

В состав поливомоечного оборудования входят задняя раздаточная труба для обеспыливания дорожного полотна и оборудование для забора воды из естественных водоемов с фильтром грубой очистки и заборным шлангом длиной 4 м. Наполнение цистерны — центробежным насосом типа НЦ 60/125. Привод оборудования — от гидравлики базового самосвала.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ОГРАЖДЕНИЙ БАРЬЕРНОГО ТИПА ОМБ-1М

Оборудование (щетка) для мойки ограждений барьерного типа с высоконапорным увлажнением предназначена для мойки дорожных ограждений барьерного типа. Щетка осуществляет предварительное увлажнение водой под давлением, очистку грязной поверхности щеточным дисками и чистовую мойку под давлением очищенной поверхности. Управление щеткой осуществляется с пульта, установленного в кабине водителя. Монтаж/демонтаж щетки осуществляется без применения грузоподъемных устройств.

Стрела с параллелограммным механизмом и гидравлической системой защиты от повреждений, обеспечивает копирование обрабатываемой поверхности. Щеточные диски имеют «сотовое» расположение ворса, за счет чего обеспечивается высокое качество очистки.

Рис. 9

диаметр щеточных дисков — 800 мм

800 мм частота вращения щетки — 500-700 об/мин

500-700 об/мин максимальное удаление обрабатываемой поверхности — 2 300 мм от оси машины

2 300 мм от оси машины высота обрабатываемой поверхности — 0,15-1,7 м

0,15-1,7 м управление стрелой — электрогидравлическое

электрогидравлическое расход воды в системе увлажнения — 80 л/мин

80 л/мин давление в водяной системе — не менее 50 бар

не менее 50 бар материал дисков — полипропилен

Щетка обеспечивает обработку бруса слева/справа по ходу движения машины и имеет механическую фиксацию в транспортном положении. На щетке установлены полипропиленовые диски с «жестким» ворсом для очистки от грязи.

Автор статьи: Юрий Гречаный, главный технический консультант ОАО «РИАТ»

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