Коломенский завод отправил 20 двигателей для самосвалов БЕЛАЗ-75304

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Коломенский завод (входит в состав ТМХ-Энергетические решения) отправил Белорусскому автозаводу 20 двигателей для опытно-промышленной партии самосвалов БЕЛАЗ-75304 грузоподъёмностью 220 тонн. Реализация проекта стала возможной благодаря стратегическим соглашениям между ТМХ и БЕЛАЗом.

Первый самосвал с отечественным двигатель-генератором 16-36ДГ мощностью 1700 кВт коломенского производства был направлен для эксплуатационных испытаний на Краснобродский разрез Угольной компании «Кузбассразрезуголь» в июне 2023 года. В настоящее время завершена сборка еще трех машин, они проходят заводские испытания на территории предприятия в г. ЖодиноМинской области.

Среднеоборотный восьмицилиндровый дизель-генератор 16-36ДГ созданный специалистами Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ и Коломенского завода, спроектирован специально для использования в конструкции карьерной техники, отвечает самым современным требованиям по мощности и удельному расходу топлива, имеет больший ресурс и требует меньших затрат на техническое обслуживание и ремонт по сравнению с импортными двигателями. Онможет быть использован как для комплектования новых, так и для ремоторизации уже эксплуатируемых самосвалов.

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