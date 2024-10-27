Экспорт муки за 9 месяцев увеличен в 1,3 раза

Россия за 9 месяцев этого года экспортировала более 920 тыс. тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (около 720 тыс. тонн). Об этом сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе со ссылкой на оценки экспертов.

Основными покупателями российской муки стали Афганистан, Китай и Ирак.

Как считает руководитель дивизиона стратегического развития по дальнему зарубежью компании «Макфа» (один из ведущих производителей муки и макаронных изделий в РФ) Никита Иванцов, мнение которого приводит «Агроэкспорт», рост экспорта российской муки в 2024 году обусловлен, в частности, ограничением предложения зерна и муки от некоторых крупных поставщиков, ослаблением курса рубля по отношению к другим иностранным валютам и расширением географии поставок. «Потенциал для дальнейшего увеличения экспорта муки имеется, на его темп будет оказывать влияние экономическая и геополитическая ситуация», — отметил он.

Говоря об экспортной программе «Макфы», Иванцов сообщил, что за 9 месяцев компания увеличила экспорт муки в 1,5 раза. Поставки идут в более чем 20 стран. Приоритетными направлениями остаются страны ближнего зарубежья, увеличивается доля отгрузок в другие страны. Основными каналами сбыта являются ритейл и традиционная розница, где востребована мука в мелкой фасовке, сказал он.

По предварительным расчетам «Агроэкспорта», к 2030 году экспорт российской пшеничной или пшенично-ржаной муки может достигнуть 1,7 млн тонн.

Как сообщал ранее Союз мукомолов, в 2024 году экспорт муки из России может составить до 1,5 млн тонн против немногим более 1 млн тонн в 2023 году.

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