Фотофакты: строительство БАМ-2

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Команда тюменского АО «Мостострой-11» продолжает строительство искусственных сооружений на разных перегонах Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае, Амурской области и Якутии. На 2024 год запланировано возведение 132 искусственных сооружений (87 мостов и 45 труб), все работы идут по графику, на сегодняшний день готово 111 объектов (более 80% от плана).

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© vk.com

© vk.com

© vk.com

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© vk.com

© vk.com

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© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

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© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

В конце сентября в Амурской области на направлении Хани — Тында (1922 км) был выполнен четвертый завершающий этап работ по замене пролетного строения моста через реку Хани. Во время «окна» РЖД продолжительностью 45 часов специалистами ТФ «Мостоотряд-36» и «БСМ-Мост» последний старый пролет моста был демонтирован, а на его место установлен новый, заранее собранный пролет. Длина пролетного строения — 45 метров, вес — 188 тонн, скорость надвижки около 1 метра в час.

В Хабаровском крае на перегоне Герби — Талиджак (один из объектов третьего этапа Байкало-Амурской магистрали) начато строительство вагон-городка. Здесь будет сконцентрировано изготовление арматурных каркасов для буронабивных свай с последующей развозкой по объектам.

Возводя уникальные объекты по всей России АО «Мостострой-11» является настоящей гордостью Тюменской области! Подробнее об объектах, построенных компанией можно прочитать в статьях:

— Тюменский «Мостострой-11» строит новую инфраструктуру России

— Строительство второго моста через реку Обь в Сургуте (итоги летнего сезона 2024 года)

— В Новом Уренгое строятся уникальные культурные объекты

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