Новый земснаряд проекта Ц490ДМ1 для Ленского бассейна принят заказчиком

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ГТЛК подписала акт приема-передачи земснаряда проекта Ц490ДМ1, построенного на Цимлянском судомеханическом заводе.

Судно предназначается для ФБУ «Администрация Ленского бассейна». Контракт на его поставку был заключен в 2023 году в рамках инвестпроекта ГТЛК с использованием средств ФНБ по обновлению водного флота России.

Основное назначение судна — разработка грунтов на глубине 1-12 метров. Земснаряд оснащен фрезерным и гидравлическим рыхлителем. Мощность привода главного насоса — 746 кВт, он рассчитан на извлечение до 500 кубометров грунта в час, сообщает телеграм-канал ГТЛК.

Напомним, в июле 2024 года ГТЛК передала заказчику аналогичный несамоходный земснаряд проекта Ц490ДМ1, построенный Цимлянским судомеханическим заводом для работы на внутренних водных путях Обь-Иртышского бассейна.

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