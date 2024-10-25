На атомном ледоколе «Якутия» начались комплексные швартовные испытания паротурбинной установки.

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На Балтийском заводе «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) начались комплексные швартовные испытания паротурбинной установки правого борта универсального атомного ледокола «Якутия» проекта 22220 с подачей пара от реактора. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Как отмечают на Балтзаводе, специалистам и подрядчикам предстоит проверить работу системы главного и вспомогательного пара, конденсатно-питательной системы, а также системы смазки и охлаждения паротурбинной установки с использованием забортной воды. Главный турбогенератор будет испытан в различных режимах мощности (до 100% паровой мощности).

Эти мероприятия проводятся в соответствии с разработанной методикой для подтверждения соответствия техническим требованиям и проверки функционирования оборудования в реальных условиях. Перед началом испытаний были проведены пусконаладочные работы для систем и механизмов, обеспечивающих работу паротурбинной установки ПТУ-72, а также физический пуск реактора.

После завершения комплексных швартовных испытаний обеих паротурбинных установок (левого и правого бортов) строительство ледокола перейдет в завершающую стадию, что завершится заводскими ходовыми испытаниями судна.

Напомним, «Якутия» является третьим серийным (четвертым по счету) универсальным атомным ледоколом проекта 22220. Контракт на его строительство был заключен между Балтийским заводом и ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом») в августе 2019 года по результатам открытого конкурса.

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