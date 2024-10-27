Российские школьники победили на международной олимпиаде по экологии

© наука.рф

Российские школьники одержали победу на первой в мире Международной олимпиаде по экологии.

Участие в олимпиаде приняли школьники 14-18 лет из России, Республики Беларусь, Индонезии, Таджикистана, Пакистана, Абхазии и с Сейшельских Островов.

Команда из России заняла в интеллектуальных состязаниях первое место. В личном зачете у российских школьников одно золото, два серебра и две бронзы. Второе место — у сборной Республики Беларусь, третье — у команды Сейшельских Островов. Всего участники из семи стран получили 21 медаль за индивидуальные достижения.

© наука.рф

Членами жюри стали кандидаты наук и профессора из высших учебных заведений. В течение пяти дней ребята решали теоретические и практические задачи от индустриальных, природоохранных и академических партнеров «Сириуса». Практические задания у школьников проходили на экотропах Кавказского биосферного заповедника. Это позволило конкурсантам глубже погрузиться в экологическую проблематику и ощутить всю важность работы по сохранению природы.

© наука.рф

«На практическом туре мы проводили наблюдения за природой, собирали данные, чтобы потом провести исследование и представить результаты нашей работы. Больше всего меня впечатлила сама природа, пейзажи. Многие образцы флоры и фауны я увидел впервые, и очень интересно это все изучать. Я планирую связать свою жизнь с добывающей отраслью, добычей полезных ископаемых — в целом все это тоже перекликается с вопросами экологии», — рассказал участник олимпиады из Индонезии Атайллах Багас Рачмансях.

Олимпиада стала одним из главных мероприятий Научно-образовательного конгресса БРИКС. Каждую страну в соревновании мог представить только один коллектив. Задания были доступны на русском и английском языках.

© наука.рф

Победители и призеры олимпиады получили не только медали и дипломы, но и уникальные возможности для дальнейшего обучения и развития в сфере экологии и климатологии. Финалисты познакомились с ведущими учеными, экспертами и представителями международных организаций, что способствует отличному старту научной и профессиональной карьеры.

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