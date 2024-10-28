Универсальный сухогруз «Спарта» закончил плановый ремонт

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Завершен плановый ремонт универсального сухогруза «Спарта». Согласно сообщению компании «Оборонлогистика» от 22 октября, работы велись с конца марта 2024 года в рамках очередного освидетельствования. Все необходимые классификационные документы были получены 21 октября, и судно готово к дальнейшей эксплуатации.

Ремонт проводился под наблюдением специалистов Северо-Западного филиала ФАУ «Российское классификационное общество» (РКО). Были отремонтированы главный двигатель, дизель-генераторы и вспомогательные механизмы машинно-котельного отделения; винто-рулевой комплекс; грузовые краны; металлоконструкции, включая балластные танки; электрическое оборудование, включая аварийно-предупредительную сигнализацию.

Кроме того, корпус судна покрасили, на «Спарте» модернизировали судовую связь и установили новый комплекс для работы с российской спутниковой группировкой.

В данный момент сухогруз находится в порту Санкт-Петербург и ожидает распоряжений, сообщили в «Оборонлогистике».

Длина «Спарты» составляет 127 метров, ширина — 20 метров, максимальная грузоподъемность — 6785 тонн, скорость — до 12 узлов.

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