Универсальный сухогруз «Спарта» закончил плановый ремонт

Универсальный сухогруз «Спарта» закончил плановый ремонтСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Завершен плановый ремонт универсального сухогруза «Спарта». Согласно сообщению компании «Оборонлогистика» от 22 октября, работы велись с конца марта 2024 года в рамках очередного освидетельствования. Все необходимые классификационные документы были получены 21 октября, и судно готово к дальнейшей эксплуатации.
Ремонт проводился под наблюдением специалистов Северо-Западного филиала ФАУ «Российское классификационное общество» (РКО). Были отремонтированы главный двигатель, дизель-генераторы и вспомогательные механизмы машинно-котельного отделения; винто-рулевой комплекс; грузовые краны; металлоконструкции, включая балластные танки; электрическое оборудование, включая аварийно-предупредительную сигнализацию.
Кроме того, корпус судна покрасили, на «Спарте» модернизировали судовую связь и установили новый комплекс для работы с российской спутниковой группировкой.
В данный момент сухогруз находится в порту Санкт-Петербург и ожидает распоряжений, сообщили в «Оборонлогистике».
Длина «Спарты» составляет 127 метров, ширина — 20 метров, максимальная грузоподъемность — 6785 тонн, скорость — до 12 узлов.
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Александр Петров