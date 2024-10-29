Ковровский электромеханический завод осуществил поставку крупной партии мини-погрузчиков «Ант».

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Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ), входящий в холдинг «Высокоточные комплексы», в октябре отгрузил крупную партию мини-погрузчиков «Ант» в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Эти машины обладают широким функционалом: от уборки улиц при любой погоде до выполнения ремонтных работ.

В Москву направлено 72 машины, в Московскую область — 56, а в Санкт-Петербург — 10. Все мини-погрузчики оснащены дополнительным оборудованием для уборки в разные времена года: дорожными щетками для подметания, снегоротором и снегоуборочным отвалом. Это позволяет оперативно убирать улицы от пыли, листьев осенью и снега зимой. В комплект также включены паллетные вилы для перемещения грузов на поддонах.

Для Санкт-Петербурга дополнительно установлен зимний пакет: подогрев сидений, стекол и зеркал.

«Мы создаем технику, которая отвечает запросам наших клиентов, обеспечивает высокую производительность и надежность. Завод постепенно увеличивает выпуск гражданской продукции», — отметил Игорь Тупицын, заместитель исполнительного директора АО «КЭМЗ» по гражданской продукции.

АО «КЭМЗ» сотрудничает с коммунальными и дорожными предприятиями Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга более семи лет. Новая партия техники подтверждает востребованность, надежность и универсальность ковровских машин.

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