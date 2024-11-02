Судно «Хаска-10» проекта 03660 успешно прошло ходовые испытания

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В акватории Рыбинского водохранилища проверены характеристики грузоподъемности, ходкости, мореходности, а также произведена наладка систем автоматизированного управления судном.

Завершены ходовые испытания судна на воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами (СВПГС) «Хаска-10». Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников, передает ТАСС.

«Мы об этом не объявляли, но в этом году мы завершили ходовые испытания. Корабль состоялся. Мы, соответственно, завершаем оформление бумаг, сдачу работ, все как полагается», — рассказал он.

Напомним, «Рыбинская верфь» разрабатывает «Хаска-10» совместно с Крыловским ГНЦ в рамках госконтракта на ОКР «Разработка нового проекта многофункционального экономичного СВПГС „Хаска-10“ гражданского применения с полезной нагрузкой 10 тонн» по подпрограмме «Развитие судостроительной науки» Государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы» по заказу Минпромторга России.

СВПГС «Хаска-10» — крупнейшее гражданское судно на воздушной подушке с гибкими скегами (скег — ограждение зоны воздушной подушки). Их применение повысит экономичность и управляемость судна при сохранении достаточно высоких характеристик амфибийности, мореходности и ходкости.

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