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Innokentij90 02 ноября 2024, 15:58 Электроника, электротехника и приборы

В Новосибирске запустили суперкомпьютерный кластер «Лаврентьев»

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 © www.ferra.ru

В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что вуз запустил пилотный кластера суперкомпьютерного центра (СКЦ) «Лаврентьев». Этот кластер стал самым мощным сервером в академических организациях за Уралом.

Первая очередь вычислительного кластера расположена в учебном корпусе НГУ. В будущем он будет перемещен в научно-исследовательский центр университета, который входит в состав второй очереди нового кампуса. С вычислительной мощностью в 360 терафлопс (триллионов операций с плавающей запятой в секунду), кластер превосходит все аналогичные серверы в академических организациях региона, отметили в пресс-службе.

Основное предназначение кластера — работа с большими языковыми моделями и генеративным искусственным интеллектом. Он будет служить центром коллективного пользования, что позволит специалистам из разных областей использовать его для обработки больших научных данных.

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Источник: https://www.ferra.ru/news/v-rossii/...yi-klaster-lavrentev-23-10-2024.htm

Новосибирск, суперкомпьютеры, НГУ
  • Нет аватара termometrix
    02.11.2417:27:25

    С вычислительной мощностью в 360 терафлопс

    Это уровень средней вычислительной мощности по стандартам СНГ за 2008-2009 годы, то есть на 16 лет отстающий от ближнего зарубежья, не говоря уже о международных стандартах…

    Не знаю, к сожалению, можно ли считать такую ​​новость достижением.

    Это как сравнивать уровень восточногерманского Трабанта 60-х с уровнем качества, комфорта и надежности Мерседеса 80-х, это разные планеты.

    #1291664
    • Нет аватара Innokentij90
      02.11.2417:33:28

      На удивление странное замечание. Суть суперкомпьютеров в том есть ли для них конкретное применение. И для большинства самых сильных в мире как такового применения нет, стоят себе толком без дела основное время. А это вообще запуск суперкомпьютеров для конкретного центра при университете.

      #1291666
      • Нет аватара termometrix
        02.11.2418:50:17

        На мой взгляд, единственное полезное применение суперкомпьютеров такой мощности — это их работа в вычислительной сети одновременно с другими суперкомпьютерами национального или международного уровня в сфере крупных проектов.Так называемые GRID-вычисления.

        Суть суперкомпьютеров в том есть ли для них конкретное применение.

        Суперкомпьютеры, созданные для решения конкретных задач-другие,это так называемые реконфигурируемые суперкомпьютеры, в которых используются программируемые логические интегральные схемы.

        Для классических суперкомпьютеров с параллельной архитектурой важна их универсальность и широкий спектр решаемых задач.

        Отредактировано: termometrix~18:57 02.11.24
        #1291676
        • Нет аватара Innokentij90
          02.11.2420:00:39

          НГУ — одна из самых серьёзных научных школ страны и исследований там тоже проводится много. Они открыли это дело для себя, для них он и будет работать. Это не красивяшка для рейтинга и никакого отношения к поколениям или 2009 году это не имеет.

          Мы же не задаем вопросы почему самые новенькие аэропорты Саратова, Калуги или даже Челябинска могут не иметь ВПП под самые крупные в мире самолёты. Нет задачи такой, потому и не имеют.

          Отредактировано: Innokentij90~20:02 02.11.24
          #1291679
          • Нет аватара termometrix
            03.11.2404:48:34

            Вероятно, наши исследователи не хотят афишировать реальную мощь кластера, чтобы не привлекать к себе ненужное внимание Запада. Я также считаю, что такого рода информация должна быть засекречена, по крайней мере, на данном этапе, поскольку суперкомпьютеры — это критически важные технологии двойного назначения.

            #1291695
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          02.11.2422:05:22

          Касательно GRID — сегодня такой термин уже не используется — перешли на облачные вычисления — CLOUD. Там не такая уж большая разница в самом смысле, но технолгии другие — основа это иртуализация и контенеры.

          #1291686
          • Нет аватара termometrix
            03.11.2404:49:57

            Спасибо за профессиональное разъяснение!

            #1291696
    • Paul Spolnikov Paul Spolnikov
      02.11.2420:13:05

      «Планируется, что в полном масштабе суперкомпьютерный центр «Лаврентьев» начнёт работать в 2026 году, а его максимальная вычислительная мощность достигнет 10 петафлопс."

      [ссылки отключены]

      И применение выше описано — работа с языковыми моделями. Это не Grid в чистом виде

      #1291681
      • Нет аватара termometrix
        03.11.2404:35:56

        "Планируется, что в полном масштабе суперкомпьютерный центр «Лаврентьев» начнёт работать в 2026 году, а его максимальная вычислительная мощность достигнет 10 петафлопс."

        Спасибо за информацию. Это другое дело. Мощный суперкомпьютер подойдет для нового исследовательского города НГУ, который строится в Новосибирске.

        #1291694
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