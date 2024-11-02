В Новосибирске запустили суперкомпьютерный кластер «Лаврентьев»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что вуз запустил пилотный кластера суперкомпьютерного центра (СКЦ) «Лаврентьев». Этот кластер стал самым мощным сервером в академических организациях за Уралом.
Первая очередь вычислительного кластера расположена в учебном корпусе НГУ. В будущем он будет перемещен в научно-исследовательский центр университета, который входит в состав второй очереди нового кампуса. С вычислительной мощностью в 360 терафлопс (триллионов операций с плавающей запятой в секунду), кластер превосходит все аналогичные серверы в академических организациях региона, отметили в пресс-службе.
Основное предназначение кластера — работа с большими языковыми моделями и генеративным искусственным интеллектом. Он будет служить центром коллективного пользования, что позволит специалистам из разных областей использовать его для обработки больших научных данных.
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