В Перми ввели в эксплуатацию стационар краевой психиатрической больницы

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Стационар площадью более 18 тыс. кв. м рассчитан на 260 коек круглосуточного пребывания с отделением реанимации и интенсивной терапии на шесть коек. В составе объекта обустроены лечебные, лечебно-диагностические и восстановительные отделения.

Пациенты здесь будут получать полный комплекс медпомощи. В больнице оборудованы кабинеты узких специалистов: офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, гинеколога и пр.

В корпусе также разместят кафедру психиатрии, наркологии и медицинской психологии Пермского медуниверситета. Для этого в больнице установлено всё необходимое оборудование и мебель.

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