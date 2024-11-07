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Innokentij90 07 ноября 2024, 16:39 Электроника, электротехника и приборы

В Санкт-Петербурге начали производить приборы связи нового поколения

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 © iz.ru

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ и группа компаний «Элемент» объявили о запуске в производство сверхвысокочастотных (СВЧ) генераторов с уникальными характеристиками на основе новых элементов — фотонных интегральных микросхем (ФИС).

Скорость движения фотонов в таких ФИС равна скорости распространения электромагнитной волны в материале, практически это скорость света, рассказали разработчики. Поэтому быстродействие, а значит, и частотные диапазоны работы таких интегральных схем значительно выше, чем у электронных.

«Радиофотонные устройства позволяют работать со сверхширокополосными сигналами, что обеспечивает высокие скорости и большие объемы передаваемой информации. Это востребовано в перспективных телекоммуникационных системах, системах квантовых коммуникаций. Кроме генераторов СВЧ-сигналов, у нас ведется разработка фотонных интегральных схем анализаторов спектров сигналов, аналого-цифровых преобразователей, сигнальных процессоров», — рассказал «Известиям» проректор по стратегическому развитию СПбГЭТУ ЛЭТИ Виктор Тупик.

Как пояснили разработчики, запуск промышленного производства радиоэлектронных изделий, использующих принципы фотоники, открывает хорошие перспективы для создания новых устройств. В частности, необходимых для развития телекоммуникационных сетей, например, базовых станций поколения 5G и последующих, известных как всепроникающие сети. Также они будут востребованы для модернизации системных устройств в радиолокации, радионавигации и других направлениях.

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Источник: https://iz.ru/1786819/2024-11-07/v-...odit-pribory-svazi-novogo-pokolenia

ЛЭТИ, СВЧ генераторы, фотонные интегральные микросхемы, импортозамещение
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