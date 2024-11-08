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Великоросс 08 ноября 2024, 15:02 Фотофакты

Первое изображение двигателя второго этапа для истребителя Су-57

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Первое изображение двигателя второго этапа для истребителя Су-57 («Изделие 30»), также именуемого АЛ-51Ф.

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АЛ-51Ф
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