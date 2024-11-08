Великоросс 08 ноября 2024, 15:02 Фотофакты
Первое изображение двигателя второго этапа для истребителя Су-57Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Первое изображение двигателя второго этапа для истребителя Су-57 («Изделие 30»), также именуемого АЛ-51Ф.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Великоросс
08.11.2415:49:52
08.11.2417:44:41