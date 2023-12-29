Новые Су-57 для ВКС России с двигателями второго этапа

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Все серийные истребители Су-57, передаваемые Воздушно-космическим силам (ВКС) России в 2024 году, получат двигатели второго этапа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два высокопоставленных источника, близких к ВКС России.

«Двигатель второго этапа прошел испытания и готов к эксплуатации», — сказал один из собеседников агентства. Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что «все серийные самолеты пятого поколения Су-57, передаваемые в состав ВКС в 2024 году, получат двигатель пятого поколения».

Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

По словам собеседника агентства, в 2023 году уже переданы ВКС более 10 Су-57 с двигателями первого этапа. Они успешно решают задачи в зоне специальной военной операции. «Двигатели первого этапа на уже переданных в ВКС Су-57 менять на новые двигатели не планируется», — сказал он, пояснив, что даже с двигателем первого этапа Су-57 превосходит по своим характеристикам американский F-35.

Ранее специалисты ОКБ имени А.М. Люльки поясняли, что двигатель первого этапа обеспечивает Су-57 такими характеристиками как сверхманевренность, тяговооруженность, малая заметность. Еще одним преимуществом является плазменная бескислородная система розжига основной и форсажной камер сгорания.

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