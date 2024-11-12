ТМХ создал новую пассажирскую тележку с увеличенной нагрузкой на ось

© t.me

Новая тележка для пассажирских вагонов модели 68-4120 с увеличенной нагрузкой на ось и цилиндрическими пружинами в рессорном подвешивании создана конструкторами компании «ТМХ Инжиниринг» и построена на Тверском вагоностроительным заводе (обе организации входят в состав ТМХ).

Новая тележка предназначена для использования в конструкции современных двухэтажных вагонов. Она рассчитана на нагрузку 19,5 т на ось, вместо прежних 18 т. В тележке применен торсионный стабилизатор нового типа, который обеспечивает двухэтажному вагону высокую устойчивость, плавное прохождение кривых участков пути, уменьшение боковой качки, а значит безопасность и комфорт для пассажиров.

Ходовые динамико-прочностные испытания, которые прошли на скоростном полигоне ВНИИЖТ Белореченская — Майкоп (Северо-Кавказская железная дорога), продемонстрировали высокие показатели плавности хода, превосходящие заявленные в техническом задании.

Созданная тележка — полностью отечественная. 100% комплектующих, которые были использованы для изготовления включая блок клещевых механизмов и тормозные диски, противоюзную систему, трос стояночного тормоза и другие компоненты, приобретаются у российских поставщиков.

Новая тележка рассчитана на конструкционную скорость 160 км/ч. Она станет основой для разработки в ближайшие годы целого модельного ряда такой продукции. В частности, уже в работе редукторная модель тележки, предназначенная для использования в том числе и под вагонами с автономным энергоснабжением. На базе тележки 68-4120 планируется также разработать тележку для движения со скоростью до 200 км/ч.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈