В Ленобласти заложен киль головного судна проекта 04650

© www.korabel.ru

Церемония закладки киля состоялась при участии специалистов Балтийского филиала Российского морского регистра судоходства на судостроительной верфи «Галактика».

Судно будет построено на судостроительной верфи «Галактика» по проекту ООО «Балтспецпроект».

Суда серии плавучих нефтехранилищ проекта 04650 станут первыми, построенными на производственных мощностях предприятия. Всего в серии запланировано десять единиц флота. Символ класса: К⍟ Berth-connected ship (G, S) FSO, сообщает РМРС.

Напомним, проект 04650 представляет собой однопалубное стоечное железобетонное судно с восьмью грузовыми танками, двумя отстойными танками. Судно предназначено для круглогодичного хранения наливных грузов, включая сырую нефть и нефтепродукты.

Конструкция бортов, переборок и днища будет выполнена из бетона с внешним стальным листовым армированием, палуба судна — стальная. Конструкция корпуса обеспечит стоянку судна на швартовах у причальной стенки, а также возможность посадки судна на грунт.

Эффективная эксплуатация будет возможна при температуре воды от -4 градусов и температуре воздуха от -35 до +35 при относительной влажности 95%. Проектом предусмотрена установка на судне десяти полупогружных грузовых насосов, а также системы мойки танков.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈