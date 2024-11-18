«КАМАЗ» создал комбинированную дорожную машину для расчистки дорог

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«КАМАЗ» и официальные партнёры компании — ОАО «РИАТ» и «Меркатор» создали комбинированную дорожную машину для расчистки дорог в условиях экстремальной зимы

В условиях суровой зимы дорожные службы в отдалённых регионах России сталкиваются с серьёзными вызовами. В ответ на спрос создана комбинированная дорожная машина на шасси КАМАЗ-ВАНКОР 6522-RT для прокладывания и расчистки дорог в условиях экстремальной зимы. Для зимнего содержания дорог спецавтомобиль оснастили фрезерно-роторным снегоочистителем с приводом от силовой установки шасси, который может загружать 40 автосамосвалов КАМАЗ в час и убирать полосу шириной 2,6 метра.

Эта машина предназначена для содержания дорожной сети в заснеженных регионах России, а также в случае необходимости может использоваться и как обычный самосвал для перевозки сыпучих и инертных грузов без навесного оборудования, и как привычная всем дорожным службам комбинированная дорожная машина (КДМ).

Главная особенность спецтехники — это возможность её работы в качестве мощного фрезерно-роторного снегоочистителя с производительностью до 2,5 тыс. кубометров снежной массы в час. Колёсная формула транспортного средства — 6×6 с гидростатической трансмиссией, позволяющей осуществлять рабочий ход на скоростях от 0 до 8 км/ч для обеспечения оптимальных режимов работы фрезерно-роторного оборудования.

В настоящий момент машина прошла полный цикл испытаний и сертификацию и получила обозначение КДМ-ЭД660АК. Есть спрос на эту спецтехнику со стороны Мурманской области, Ненецкого автономного округа, заинтересованность также проявили организации Алтайского и Красноярского краёв, Оренбургской и Волгоградской областей, Дальнего Востока.

Машина соединила в себе конструкторский и производственный потенциал трёх российских предприятий. Выносливая и надёжная база в виде полноприводного самосвала КАМАЗ-ВАНКОР 6522-RT с ДВС 689.510-400 мощностью 400 л.с. с гидростатической трансмиссией создана компаниями «КАМАЗ» и «РИАТ». Спецтехника разработана для обслуживания дорожной инфраструктуры и оснащена гидросистемой для привода комплекта любого навесного оборудования, выпускаемого группой «Меркатор» (отвалы, щётки, распределители реагентов и поливомоечное оборудование). Принципиальная отличительная особенность машины от аналогичной техники со снегоочистителями — использование ДВС самосвала как для привода оборудования, так и для движения всей машины. Второго ДВС, отдельно предназначенного для привода снегоочистителя, в этой модели нет.

Первые комбинированные дорожные машины ЭД660АК уже три года успешно работают в Республике Саха (Якутия) и круглогодично обслуживают не только дороги с твёрдым покрытием, но и зимники. И именно для прокладывания и расчистки дорог в условиях экстремальной якутской зимы эти грузовики оснастили фрезерно-роторным снегоочистителем с приводом от единого ДВС. Аналогов этой спецтехники в России нет.

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