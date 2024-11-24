38 электробусов вышли на магистральные маршруты в центре и на юго-востоке столицы

© mos.ru

На маршруты М5, М6, Sk3 и № 765 вместо автобусов вышли электробусы.

Маршруты М5 «Стадион „Лужники“» — «Метро „Достоевская“» и М6 «Стадион „Лужники“» — «Дангауэровка»" проходят через ЦАО и ЮВАО. Они связывают семь жилых районов столицы более чем с 30 станциями метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца. По будням на этих маршрутах работает 38 электробусов.

Новый маршрут Sk3 «ТМК» — «МЦД „Солнечная“» связывает инновационный центр «Сколково» с районом Солнцево, поселком Мещерским, рабочим поселком Заречье в Одинцовском городском округе, а также со станциями Мещерская и Солнечная МЦД-4 и станцией «Говорово» Солнцевской линии метро.

Маршрут 650 получил новый номер 765 после продления до Саратовской улицы.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈