КМЗ разработал компрессор для противопожарной системы

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Специалисты СКБ-2 КМЗ разработали электрокомпрессор спринклерной системы пожаротушения.

Спринклерная система пожаротушения состоит из специальных устройств — спринклеров, которые служат для распыления огнетушащего вещества под значительным давлением над поверхностью горения. Спринклеры оснащены тепловым замком, который распаивается при достижении определенной температуры, открывая подачу огнетушащего вещества для орошения защищаемой зоны.

«Электрокомпрессор используется для обеспечения спринклерной системы пожаротушения сжатым воздухом под давлением до 200 кгс/см² (20 МПа). Управление компрессора автоматизированное, осуществляется с помощью щита управления и сигнализации», — рассказал инженер-конструктор СКБ-2 КМЗ Николай Болденков

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