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Компания инвестировала более 75 млн рублей. Помогла и субсидия в размере 2,5 млн рублей от Министерства промышленности торговли и предпринимательства Курской области. Средства компенсируют часть стоимости оборудования.

«Промрыбторг» основан в 2017 году. Здесь выращивают малька форели. Производительность предприятия составляет порядка 50 тонн рыбы в год. На данный момент в рыбные фермы уже инвестировано более 120 млн рублей.

Андрей Малышев, директор предприятия «Промрыбторг»:

— Корма мы тестируем сразу же на своем производстве. Большое внимание уделяется именно повышению качества, а не увеличению количеству. Новое производство будет ориентировано в первую очередь на импортозамещение. На данный момент корма — востребованный продукт на внутреннем рынке.

За три года 80 производственных предприятий получили субсидию на модернизацию — более 130 млн рублей. В рамках такой поддержки предприятия могут закупить или модернизировать оборудование с компенсацией 50% затрат — до 2,5 млн рублей. Субсидирование продолжится и в следующем году.

Кроме того, в Центре Мой бизнес «Промрыбторгу» было выдано поручительство Гарантийного фонда Курской области на сумму 25 млн рублей. Такая поддержка возможна благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

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