«Лада Спорт» запустила промышленное производство внедорожников Lada Niva Sport

© www.lada.ru

На дочернем предприятии АВТОВАЗа ООО «Лада Спорт» началось промышленное производство внедорожников LADA NIVA Sport.

LADA NIVA Sport — новая модель, в которой объединяется легендарная проходимость NIVA и технологии, опробованные в соревнованиях российского и международного уровня, прежде всего на ралли-марафоне «Шелковый путь», победителем которого NIVA стала в сезоне 2024 года.

На первом этапе промышленного производства все выпускаемые автомобили поступят в соответствующие функциональные подразделения АВТОВАЗа для всестороннего тестирования и подтверждения проектных характеристик.LADA NIVA Sport отличается спортивными настройками подвески и тормозов, а также оригинальным силовым агрегатом. На автомобиль установлен 16-клапанный двигатель мощностью 122 л.с. (151 Нм при 5000 об/мин).

© www.lada.ru

Двигатель расположен продольно и агрегатирован с модернизированной трансмиссией (применены усиленные шестерни пятой передачи, усилен картер сцепления, применен однорычажный привод раздаточной коробки). Интерьер автомобиля имеет отделку в контрастном гоночном стиле.Получив повышенную динамику и управляемость, LADA NIVA Sport сохранила высокий уровень надежности, свойственный внедорожникам бренда.

Технологии производства NIVA Sport предусматривают поставку окрашенного кузова с АВТОВАЗа на конвейер «Лада Спорт», и дальнейшую индивидуальную сборку. Информация о сроках начала поставок серийных автомобилей в дилерскую сеть, а также о ценах и комплектациях будет опубликована позже.

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