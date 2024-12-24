В селе Сотниково Бурятии открылся еще один детский сад

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Детский сад «Жемчужинка» на 240 мест открылся сегодня на улице Экологическая в селе Сотниково Иволгинского района.

Это уже третье дошкольное образовательное учреждение в селе, строительство которого позволило полностью ликвидировать очередь в детские сады в Сотниково.

В четырех блоках располагаются 12 групповых комнат, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский блок и прачечная. Все помещения оборудованы и оснащены всей необходимой современной мебелью и техникой. В «Жемчужинке» дети будут не только ходить на занятия по бурятскому языку, но и откроется группа углубленного изучения.

В 2024 году только в Иволгинском районе Бурятии 500 детей пошли в новые детские сады, а 2000 учащихся — в новые школы.

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