ОДК-Климов. Легендарные двигатели. С чего начинается технологический суверенитет?

Темой очередного выпуска рубрики канала Mashnews «С чего начинается технологический суверенитет?» будет производство авиадвигателей. В 2024 году отмечает 110-летие со дня основания один из флагманов отечественного двигателестроения петербургское предприятие ОДК-Климов, которое входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию. Сегодня усилия завода сосредоточены как на разработке новых, так и на совершенствовании существующих авиационных двигателей. Высокотехнологичная продукция предприятия продолжает обеспечивать технологическую независимость страны в авиадвигателестроении.

В этом выпуске:

00:00 — вступление

00:12 — историческая справка об АО «ОДК-Климов»

01:23 — комментарий Д. Корепанова, начальника отдела технического развития ОДК-Климов

03:35 — историческая справка о В.Я. Климове

05:25 — информация о «двигателе победы» М-105

06:17 — комментарий Д. Корепанова, начальника отдела технического развития АО «ОДК-Климов»

09:05 — историческая справка об АО «ОДК-Климов»

10:30 — информация о сегодняшней линейке двигателей АО «ОДК-Климов»

11:10 — комментарий В. Елисеева, и.о. заместителя генерального директора — управляющего директора АО «ОДК-Климов»

15:11 — информация о планах развития предприятия

15:55 — комментарий В. Елисеева, и.о. заместителя генерального директора — управляющего директора АО «ОДК-Климов»

16:54 — завершение выпуска

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