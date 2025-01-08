За пять лет в Иркутской области отремонтировано более 1,5 тысячи километров дорог

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В Иркутской области с 2020 года по 2024 год по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние привели более 1,5 тысячи километров автомобильных дорог. Из них на дорогах регионального и межмуниципального значения — участки общей протяжённостью 1,2 тысячи километров, более 300 километров — на дорогах местного значения в крупных городах региона. На общую сумму в 52 миллиарда рублей реализованы крупные многолетние проекты по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые требовали значительной поддержки из федерального бюджета. Это позволило значительно улучшить состояние дорог региона, увеличить комфорт и безопасность для местных жителей и для туристов.

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В числе крупных завершённых объектов — капитальный ремонт автодороги Иркутск — Большое Голоустное протяжённостью 114 км. Работы начали в 2017 году, они заняли шесть лет. Их стоимость составила 3,5 млрд рублей. В Киренском районе фактически заново построили дорогу Киренск — Казачинское протяжённостью 132 километра. Ранее она была лесной грунтовой, теперь — в гравийном исполнении. На это направлено более 3 млрд руб. В Осинском районе завершается реконструкция автодороги Иркутск — Оса — Усть-Уда на участке на участке со 160 по 215 км. Работы заняли шесть лет, они идут с 2017 года.

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За пять лет в регионе отремонтировано 17 мостов. В их числе крупный объект мост через реку Куту в Усть-Куте. Там мост был разрушен ледоходом в 2013 году. Дорожники провели реконструкцию, создав железобетонный объект. Благодаря нему местным жителям больше не приходится добираться до другого района в объезд. На проведение работ выделили 641,8 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

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В крупных городах Иркутской области работы проводили на дорогах, которые имеют большую интенсивность движения, ведут к социально значимым объектам — детским садам, больницам, школам. Так, Иркутск на дорожную деятельность из областного бюджета получил 6 млрд рублей. В нормативное состояние приведено 126,1 км. Одним из самых крупных объектов стала реконструкция путепровода на улице Джамбула, которую начали в 2019 году. Общая стоимость работ на нём составила 1,4 млрд рублей.

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В Ангарске по нацпроекту за пять лет отремонтировано 71,5 км дорог, только за 2024 год отремонтировано свыше 25 км дорог, это более 26 участков.

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За пять лет в Усолье-Сибирском отремонтировано — 35,7 км, в Шелехове — 18,1 км, в Братске — 34,2 км, в Черемхово — 22,8 км. На это из областного бюджета выделено 7,3 млрд рублей. Сложным объектом была реконструкция улицы Орловских Комсомольцев в Шелехове. В несколько этапов провели капитальный ремонт Комсомольского проспекта в Усолье-Сибирском протяженностью 2,1 км.

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2024 год запомнится Приангарью надолго благодаря открытию обходов города Усолья-Сибирского, сёл Моты и Чистые Ключи . Эти объекты, без преувеличения, стройка века, таких масштабных проектов на федеральных трассах региона не было 80 лет.

Обход Усолья-Сибирского © irkobl.ru

Обход Усолья-Сибирского © irkobl.ru

Обход Усолья-Сибирского © irkobl.ru

Новый участок Култукского тракта © irkobl.ru

Новый участок Култукского тракта © irkobl.ru

В Иркутской области в 2024 году завершены работы ещё на восьми капиталоёмких дорожных объектах.

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На региональных дорогах Иркутской области завершены работы по капитальному ремонту и реконструкции восьми крупных капиталоёмких объектов. Четыре из них введены в эксплуатацию, на одном работы подходят к завершению, ещё три объекта являются переходящими, они будут сданы в эксплуатацию 2025 году. На проведение работ на восьми дорожных объектах этого года из федерального и областного бюджетов по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» направлено 2,5 млрд рублей.

На участках автодорог Черемхово — Голуметь — Онот с 33 по 43 км в Черемховском районе; Верхний Булай — Лохово — Нены с 8,6 по 18,6 км в Черемховском районе и Кутулик — Шульгина — Головинское с 0 по 14 км в Аларском районе провели капитальный ремонт. Во время капитального ремонта моста через р. Вихоревка в Братском районе установили железобетонные опоры, деревянные балки заменили металлическими, установили перильные ограждения, новое освещение, отремонтировали 2,6 км автомобильных подходов к мосту. Близится к завершению реконструкция участка автодороги Иркутск — Оса — Усть-Уда со 160 по 173 км в Осинском районе. Ранее он был гравийным. Там уложили асфальтобетонное покрытие, установили наружное освещение, обустроили тротуары в населенных пунктах, заканчивают укрепление нагорных канав и кюветов, устройство пересечений и примыканий.

В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проводились работы на ещё трёх капиталоёмких объектах. Это мостовой переход через реку Лена в Усть-Кутском районе и два участка автодороги Тайшет — Чуна — Братск: с 82 по 89 км в Чунском районе и с 215 по 220 км в Братском районе. Объём работ, запланированный на 2024 год, уже выполнен. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2025 году.

В Усольском районе открыли движение по обеим полосам моста через реку Белая.

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Движение по обеим полосам открыли на мосту через реку Белая в Усольском районе. Из-за ремонта на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» образовывались пробки. Действовало реверсивное движение. Специалисты восстановили проезжую часть, завершив часть работ на объекте.Специалисты работали сначала на одной половине моста, потом на другой. Для проезда автомобилей организовали реверсивное движение. На мосту восстановили проезжую часть: провели устройство деформационных швов, уложили бетонный выравнивающий слой, гидроизоляцию с бетонным защитным слоем, асфальтобетонное покрытие.

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Протяжённость моста через реку Белая составляет 270 метров, на нём восемь пролётных строений. Ремонт начали в июне 2024 года, он рассчитан на два года. Специалисты сделают систему водоотведения, смонтируют локальные очистные сооружения для отвода воды с дороги, заменят барьерное и перильное ограждение, установят современное светодиодное освещение. Работы планируют завершить осенью 2025 года.

На автодороге Кутулик — Шульгина — Головинское ввели в эксплуатацию участок протяженностью 14 километров.

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В Аларском районе состоялось торжественное открытие участка автомобильной дороги Кутулик — Шульгина — Головинское. Там капитально отремонтировали 14 километров. На проведение работ на нём из федерального и областного бюджета направили 946 млн рублей. Ранее дорога была гравийной, не имела системы водоотвода, поэтому на ней образовывались ямы и лужи. Во время капитального ремонта специалисты подрядной организации сделали земельное полотно, уложили 14 металлических гофрированных водопропускных труб и 34 железобетонных лотка. Это позволит отвести талую и дождевую воду с дороги. Провели устройство пересечений и примыканий с автомобильными дорогами местного значения.На всем участке уложили асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку, установили дорожные знаки. В границах населенных пунктов сделали тротуары с металлическим барьерным ограждением, установили электроосвещение. В поселке Кутулик, который является опорной территорией региона, оборудовали заездной карман для остановки автобусов.

В Братском районе состоялось открытие моста через реку Вихоревка.

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Открытие мостового перехода через р. Вихоревка и подходов к нему состоялось на автодороге «Подъезд к селу Кузнецовка» в Братском районе. Капитальный ремонт проведён в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это капиталоёмкий объект, общая стоимость работ на нём составила 431,1 млн рублей. Ранее мост через р. Вихоревка длиной 48 метров был деревянным, с большой степенью износа. При проведении капитального ремонта специалисты Дорожной службы Иркутской области установили железобетонные опоры, заменили деревянный настил. Теперь максимальная нагрузка на дорожный объект составляет 60 тонн.Также капитально отремонтированы автомобильные подходы к мосту. Их общая протяжённость составляет 2,5 километра. Со стороны села Кузнецовка специалисты заменили восемь водопропускных труб, оборудовали шесть примыканий местных дорог, уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, обустроили автобусную остановку с павильоном, установили новое освещение.

В Заларинском районе по программе «Комплексное развитие сельских территорий» отремонтировали более четырех километров автодорог.

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В Заларинском районе, который является опорной территорией Иркутской области, состоялось торжественное открытие трёх участков автодорог, которые отремонтировали по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость работ составила более 280 млн рублей. Из них федерального из бюджета — 113 млн рублей, из областного — 133,5 млн рублей, остальные средства предоставлены из местного бюджета.- В этом году в Заларинский район стал участником программы «Комплексное развитие сельских территорий». По ней проведён ремонт трех участков дорог местного значения общей протяженностью в 4,3 километра.

В селе Холмогой капитально отремонтировали участок улицы Центральной, протяженностью 1,2 километра. Специалисты работ уложили 28 водопропускных труб, сделали тротуары и уложили асфальт. На этом участке находится железобетонный мост через реку Залари, на котором укрепили опоры для придания прочности моста и установили ограждения.

В рабочем поселке Залари проведен капитальный ремонт улицы Садовая протяженностью почти 700 метров. Там провели устройство и выравнивание земельного полотна, сделали тротуары, уложили асфальтобетонное покрытие, провели работы по благоустройству — нанесли разметку и установили дорожные знаки.

На подъезде к селу Владимир капитальный ремонт провели на участке протяженностью 2,4 километра. По всей его длине сделали тротуары, уложили асфальт, выполнили благоустройство, сделали освещение.

В Черемховском районе торжественно открыли участок автодороги Верхний Булай — Лохово — Нены.

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Торжественное открытие участка автомобильной дороги Верхний Булай — Лохово — Нены протяжённостью десять километров состоялось в Черемховском районе Иркутской области. На его реализацию из федерального и областного бюджетов направили 655,4 млн рублей. Во время работ использовалась экспериментальная технология с применением золошлаковых отходов, которые образуются в результате деятельности угольных котельных. Такой способ их использования разработан учеными из Иркутского национального исследовательский технический университета. Сейчас идет его практическая апробация. Если опыт окажется успешным, то он будет расширен. Капитальный ремонт провели на участке с 8,6 по 18,6 километр. Там движется большое количество тяжелого грузового транспорта. На всем участке заменили дорожное покрытие — с гравийного на асфальтобетонное.

В Бодайбинском районе завершен ремонт моста через реку Бисяга.

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В Бодайбинском районе на автомобильной дороге Таксимо — Бодайбо завершили ремонт моста через реку Бисяга. По государственной программу «Развитие дорожного хозяйства Иркутской области» из регионального бюджета на это направили 14,1 млн рублей. Повреждения на мосту были вызваны тяжелой техникой, которая работает на месторождениях полезных ископаемых. Специалисты Дорожной службы провели ремонтно-восстановительные работы мостового полотна. Заменены нижний и верхний настил из бруса, поперечины из бруса, установлен новый колесоотбойный брус, оборудованы перила. На сопряжениях с мостом поменяли лежни и настил. Грузоподъемность моста осталась прежней — 14 тонн.

На автодороге Тайшет — Чуна — Братск завершили ремонт трёх участков.

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В Тайшетском районе после ремонта сдан в эксплуатацию участок автомобильной дороги Тайшет — Чуна — Братск протяженностью пять километров, на двух участках полностью выполнены работы, запланированные на 2024 год. Также завершается ремонт моста через реку Джидыкан. Работы входят в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Дорога Тайшет — Чуна — Братск входит в опорную сеть Российской Федерации. Ежегодно этапами проводятся работы по её восстановлению на отдельных участках. Ремонт дороги находится на особом контроле. Завершен ремонт участка с 11 по 31 километр, его вели с 2022 года, в 2024 году специалисты Дорожной службы Иркутской области завершили работы на последних пяти километрах этого участка. Там заменили слабый пучинистый грунт на скальник. Это необходимо для снижения риска деформации дорожного полотна. Специалисты отремонтировали 15 водопропускных труб, восстановили земляное полотно, выполнили устройство кюветов и укрепление обочин, уложили два слоя асфальта. В завершение установили дорожные знаки, нанесли разметку. На проведение работ из федерального и областного бюджетов на проведение ремонтных работ в этом году было выделено более 207,2 млн рублей. Общая стоимость работ с 2022 года составила 647,3 млн рублей.

Самые сложные работы на этой автодороге — это реконструкция участка с 82 по 89 километр в Чунском районе и капитальный ремонт участка с 215 по 220 километр в Братском районе. Эти районы который являются опорными территориями Иркутской области. На участках провели частичные работы по выборке пучин. Их уже завершили. Работы являются переходящими и будут завершены в 2025 году.

В селе Каразей Куйтунского района состоялся торжественный запуск линии освещения межмуниципальной автодороги.

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Торжественный запуск линии освещения состоялся в селе Каразей Куйтунского района на участке межмуниципальной автодороги Тулюшка — Каразей — Таган. Участок региональной дороги проходит через всё село. По ней движется много транспорта, в том числе, в тёмное время суток. Это небезопасно, как для жителей, так и для водителей. Раньше в селе было освещение у некоторых объектов, теперь оно установлено вдоль всей дороги — это почти три километра. Это настолько значимо для людей, что в честь запуска линии освещения они устроили небольшой праздник.

Программа устройства искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в границах населённых пунктов на всей территории Иркутской области начала действовать в 2024 году и рассчитана на пять лет. В 2024 году по программе провели работы на участках, расположенных более чем в 30 населённых пунктах и на трёх аварийно опасных участках дорог вне городов и посёлков. Общая протяжённость участков составляет 113 км. Построены и введены в эксплуатацию линии искусственного электроосвещения на подъездах к Иркутску у аэропорта, к посёлку Усть-Ордынский и к селу Пивовариха. Также работы проведены в рабочем посёлке Белореченский Усольского района, в посёлке Залари и селе Кимильтей Заларинского района, в поселке Новоленино и селе Ей Нукутского района, в селе Мельница Нижнеудинского района, в селе Ключи-Булак Братского района, деревне Куркут Ольхонского района, в деревне Метляева Балаганского района.

Завершен ремонт участка автодороги Братск — Усть-Илимск.

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На автодороге Братск — Усть-Илимск завершён ремонт участка автодороги с 160 по 164 километр. Долгое время она находилась в неудовлетворительном состоянии. На участке протяжённостью четыре километра специалисты Дорожной службы Иркутской области заменили пучинистый грунт на скальный, отремонтировали четыре водопропускные трубы и одну заменили. Затем уложили два слоя асфальтобетона, выравнивающий и твердое покрытие, провели устройство обочин и установили необходимые дорожные знаки.- На 73 километре автодороги отремонтирован железобетонный мост через реку Бурдой. Его протяженность составляет 50 метров, ширина — восемь метров. Специалисты отремонтировали береговые и промежуточные опоры, проезжую часть, деформационные швы, восстановили водоотвод, укрепили конусы камнем.

Общая протяжённость дороги Братск — Усть-Илимск составляет 245,5 километра. С 2019 года на дороге отремонтировано 14 участков общей протяжённостью 73,9 километра. В дополнение к ним в 2024 году на нескольких участках отремонтировано и проведено восстановление изношенных слоев асфальтобетона общей протяженностью более 25 километров. В 2024 году в Братском районе отремонтированы участки с 66,5 по 73 километр протяженностью 6,5 километра; В Усть-Илимском районе — с 160 по 164 километр протяженностью четыре километра. На четырех участках автодороги в Усть-Илимском районе с 136 по 205 километр восстановили изношенное покрытие.

В популярном туристическом месте — посёлке Листвянка на Байкале — отремонтировали 10,2 километра дорог.

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В самых востребованных у туристов местах посёлка Листвянка отремонтировали 10,2 километра автомобильных дорог. На это из областного бюджета направили 163,2 млн рублей. Их них по национальному проекту Безопасные качественные дороги" на ремонт участка дороги Иркутск — Листвянка выделили 125,2 млн рублей, по региональной программе «Транспортный каркас Иркутской области» на ремонт улиц Гудина и Академической — 30 млн рублей.-

Самым крупным объектом стал ремонт участка улицы Горького, по которой проходит весь автомобильный транспорт, идущий в посёлок. Она является частью автодороги Иркутск — Листвянка. На ней приводят в нормативное состояние участок с 62,5 по 70 километр протяженностью 7,5 километров. Специалисты расширили проезжую часть, это позволило сделать места для остановки и парковки транспорта, заменили бордюрный камень, восстановили изношенное асфальтобетонное покрытие, завершают асфальтирование тротуара, который идёт вдоль Байкала и используется туристами как прогулочная площадка. На улице Гудина, которая ведёт от улицы Горького к началу популярного пешеходного маршрута — Большой байкальской тропе, на участке протяженностью 1,9 километра восстановили асфальтобетонное покрытие, выполнили работы по устройству освещения и восстановлению тротуаров.Такие же работы провели на улице Академической на участке длиной 800 метров от въезда в Листвянку к канатной дороге на горнолыжной базе «Истлэнд». Её верхняя точка — Камень Черского — популярная обзорная площадка.

В Иркутской области отремонтировали участки ещё пяти региональных дорог, которые ведут к туристическим объектам.

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На пяти участках дорог регионального значения, которые ведут к туристическим объектам Иркутской области, провели ремонтные работы. Это участки дорог Баяндай — Еланцы — Хужир, Иркутск — Оса — Усть-Уда, Тыреть — Тагна — Хор-Тагна, Залари — Троицк — Черемшанка, а также Петрово — Бугульдейка. Мероприятия реализуют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На выполнение работ в 2024 году направлено более 1,8 млрд рублей. На самом крупном острове озера Байкал — Ольхоне, который является популярным туристическим местом Иркутской области, в нормативное состояние приводят сразу три участка автодороги Баяндай — Еланцы — Хужир. Их общая протяженность составляет больше 12 километров. Специалисты ведут капитальный ремонт подъезда к самому крупному населённому пункту острова — селу Хужир, ремонты его главной улицы и участка от Хужира до села Харанцы. В Хужире идёт укладка асфальтобетонного покрытия, в 2025 году там установят дорожные знаки, нанесут разметку, выполнят устройство элементов водоотвода. По контракту все три участка будут сданы в эксплуатацию в 2025 году.

На автомобильной дороге Петрово — Бугульдейка в 2024 году завершён ремонт участка дороги общей протяженностью три километра. Эта дорога пользуется популярностью у отдыхающих, которые хотят посетить месторождение мрамора на озере Байкал.

На автодороге Иркутск — Оса — Усть-Уда, которая ведёт на Братское водохранилище, где находится одно из популярных туристических мест — «Золотые пески», привели в нормативное состояние участки общей протяжённостью 17 километров.

Также завершается реконструкцию участка со 160 км по 173 км общей протяженностью 13 км. В Заларинском районе в селе Хор-Тагна, которое вошло в число самых красивых деревень России, ремонтируют мост через реку Тагна. Он находится на 76 километре автодороги Тыреть — Тагна — Хор-Тагна. Полностью отремонтированы опоры и балки пролётных строений, начато устройство водоотвода и замена ограждений, будет заменено мостовое полотно. Помимо этого, на дороге ремонтируют ещё один мост на 40 километре и проводят работы по восстановлению проезжей части на участке общей протяженностью в пять километров. Также в Заларинском районе ремонтируют мост через реку Заларинка, расположенный на автодороге Залари — Троицк — Черемшанка.

В Киренском районе завершено строительство автоматического пункта весогабаритного контроля.

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Строительство автоматического пункта весогабаритного контроля завершено на автомобильной дороге Усть-Кут — Киренск. Его устанавили на 77 километре у села Макарово Киренского района в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На это направили более 116 миллионов рублей. По дороге Усть-Кут — Киренск движется большое количество грузового транспорта, работающего на северных месторождениях. Ранее там грузовики разрушили уже два моста через реку Макаровку, один из них рухнул вместе с грузовиком. Это создало массу проблем и жителям, и крупным предприятиям. В 2022 году проблему решили, построив новый железобетонный мост грузоподъемностью 100 тонн. Теперь стоит вопрос сохранения дороги.

Ремонт улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершён в Иркутске.

© irkobl.ru

Всего в 2024 году по нацпроекту в областном центре приводят в порядок 26 участков общей протяженностью 28,4 километра. Готовы Пролетарская, Чайковского, Литвинова, Горького, Академическая от Старо-Кузьмихинской до Костычева, Володарского, Сеченова, Трудовая на участках от Пискунова до 4-й Советской и от Волжской до Иркутской 30-й Дивизии, Старо-Кузьмихинская, Маршала Конева, Лермонтова, Якоби, Байкальская на участках от здания № 265б до строения № 291а, от дома № 236б/7 до дома № 236в/1, от Станиславского до плотины ГЭС, от Лопатина до Советской, а также Спортивный переулок.

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Дорожное строительство продолжится в Иркутской области и в дальнейшем. Так, недавно проектная документация по строительству обхода с. Шерагул по трассе Р-255 «Сибирь» получила положительное заключение «Главгосэкспертизы».

© irkobl.ru

Положительное заключение от ФАУ «Главгосэкспертиза России» позволит ФКУ Упрдор «Прибайкалье» приступить к строительству обхода уже в 2025 году. Согласно проекту, участок длиной 11,2 км будет иметь четыре полосы и разворотные петли. Предусмотрено освещение, установка остановочных пунктов и возведение надземного пешеходного перехода. Важная часть объекта — путепровод, который позволит устранить одноуровневое пересечение федеральной трассы и Восточно-Сибирской железной дороги. В данный момент участок федеральной трассы протяженностью 4,2 км проходит через центральную улицу с. Шерагул. Железнодорожный переезд на 1513-м км трассы Р-255 «Сибирь» серьезно затрудняет движение автотранспорта.

В наступившем году должно начаться строительство моста через реку Витим в Бодайбинском районе. С компанией, которая будет выполнять работы, заключён государственный контракт. Работы должны быть завершены в 2028 году.

© irkobl.ru

В 2025 году завешатся работы ещё на двух крупных объектах, путепроводах на ст.Батарейная в Иркутске и п.Мегет.

Реконструкция путепровода на ст.Батарейная © irkobl.ru

Готовность путепровода на ст.Батарейной составляет около 39%, к октябою 2025 года закончится реконструкция путепровода и в Мегете.

Реконструкция путепровода в Мегете © irkobl.ru

— В 2022 году в Приангарье по нацпроекту отремонтировано 365 километров дорог

— В Приангарье сданы автодороги, отремонтированные по нацпроекту в 2023 году

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