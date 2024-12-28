12 новых автобусов запустили по восьми маршрутам в Нижнем Новгороде

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На восемь популярных маршрутов Нижнего Новгорода вышли 12 новых низкопольных автобусов большого класса «ЛиАЗ».

Новые «ЛиАЗы» — только начало большого обновления транспорта в городе. Всего в декабре по программе льготного лизинга Нижний Новгород получил 110 таких машин. На газовом топливе автобусы не только экономичнее, но и чище для окружающей среды. В салон легко попасть пассажирам с колясками и людям с ограниченными возможностями.

Пока новые автобусы можно встретить на восьми городских маршрутах: А-15, А-17, А-26, А-43, А-40, А-48, А-56 и А-71. Через две недели, к середине января, на улицы города выйдут все 110 современных машин.

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