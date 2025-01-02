стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
mamomot 02 января 2025, 13:19 Производство

Импортозамещение. Декабрь 2024 года

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © i.imgur.com

В сегодняшнем выпуске.

Отечественные индустриальные преобразователи протоколов на базе процессора «Байкал-Т1» и серийное производство универсального микроконтроллера КР1878ВЕ1, отечественные МФУ (3-в-1: принтер, сканер, копир), рассчитанные на цветную печать формата А3 и краны диаметром 25 мм и 500 мм, отечественная шестиступенчатая коробка передач и первая пилотная зона 5G, полностью российские АТС и производство кожухотрубных теплообменных аппаратов, авиаподогреватели и Программируемые логические контроллеры «ПЛК-Эльбрус», диагностический снаряд для морского подводного трубопровода и посадочный материал форели, первая в истории российская АКПП типа Powershift для тяжелых тракторов мощностью 440 — 620 л.с. и технологическая линия сращивания шпона на ус, авиационные контейнеры и паллеты и производство базовых компонентов для детского и специализированного питания, российская система автоматизации управления сервисом Итилиум и замена импортных комплектующих на ГЭС и многое другое.

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2139 проектов импортозамещения!

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


  • mamomot
  • 0
Импортозамещение
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,