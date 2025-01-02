Импортозамещение. Декабрь 2024 года

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В сегодняшнем выпуске.

Отечественные индустриальные преобразователи протоколов на базе процессора «Байкал-Т1» и серийное производство универсального микроконтроллера КР1878ВЕ1, отечественные МФУ (3-в-1: принтер, сканер, копир), рассчитанные на цветную печать формата А3 и краны диаметром 25 мм и 500 мм, отечественная шестиступенчатая коробка передач и первая пилотная зона 5G, полностью российские АТС и производство кожухотрубных теплообменных аппаратов, авиаподогреватели и Программируемые логические контроллеры «ПЛК-Эльбрус», диагностический снаряд для морского подводного трубопровода и посадочный материал форели, первая в истории российская АКПП типа Powershift для тяжелых тракторов мощностью 440 — 620 л.с. и технологическая линия сращивания шпона на ус, авиационные контейнеры и паллеты и производство базовых компонентов для детского и специализированного питания, российская система автоматизации управления сервисом Итилиум и замена импортных комплектующих на ГЭС и многое другое.

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2139 проектов импортозамещения!

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