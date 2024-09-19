TNF-2024 (фото автора)

С 16 по 19 сентября 2024 года в Тюмени прошёл Тюменский нефтегазовый форум (TNF-2024) — главная отраслевая площадка отечественного ТЭКа. Своё высокотехнологичное и импротозамещённое оборудование и установки, инновационные разработки участники представили в павильоне площадью 6 тыс. кв. метров. В число экспонентов вошли и уникальные тюменские разработки, они созданы в рамках программы Минпромторга РФ по импортозамещению. Знакомство с выставкой пробуждает настоящую гордость за Россию!

III Промышленно-энергетический форум TNF собрал более 12 тыс. участников. Свои технологические разработки, оборудование представили 70 компаний различной направленности: нефтесервис, инжиниринг и сервис технологического оборудования; обустройство месторождений и капитальное строительство; специализированная авиация и беспилотные комплексы; цифровые решения для ТЭК. На форуме работали партнёры из Белоруссии, Казахстана, а также стран Центральной Азии, арабских государств, Китая.

TNF-2024 (фото автора)

Верхний привод для буровой тюменского производства представлен широкой публике на форуме TNF.

Верхний привод для буровой (фото автора)

Систему верхнего привода (СПВ) для буровой установки сотрудники тюменского завода ООО «Кенера» собрали за четыре месяца. Реинжиниринг немецкого образца помогли провести специалисты компании «ОБТЭК».

Напомню, что впервые оборудование было представлено в прошлом месяце. Первую систему на заводе «Кенера» собирали два года и её уже применяет на месторождении компания «Эльбрус». СВП — основной агрегат, использующийся в составе буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин. Образец, который представлен на форуме, имеет уровень локализации около 90%. Система соответствует самым высоким мировым стандартам. За основу брали лучшие решения, существующие на нефтегазовом рынке

Буровая установка от ООО "Кенера"

На буровых, которые собирают на заводе, интеллектуальную часть полностью создали на российских предприятиях и в кооперации с отечественными нефтесервисными компаниями.

Буровая установка от ООО "Кенера"

ООО «Кенера» — преемник немецкой компании «Бентек». В связи с запуском производства СВП завод увеличивает производственные мощности для выпуска высококачественных буровых установок и оборудования для нефтяных и газовых скважин. В конце 2023 года начались строительные работы. Также на производстве планируют создать сервисно-инженерный и учебный центр.

Тюменский завод ООО "Кенера"

Совместные проекты с тюменской компанией «ОБТЭК» позволили ускорить процесс создания СВП и оперативно реагировать на запросы рынка. Если Вам необходим реинжиниринг импортного образца, то в этом обязательно помогут специалисты «ОБТЭК».

Импортный образец, предоставленный "ОБТЭК" для реинжиниринга (фото автора)

3D сканирование образца (фото автора)

Первый отечественный флот по гидроразрыву нефтяных и газовых пластов (ГРП) разработали сотрудники Московского института теплотехники. Его презентовали на выставке II Всероссийского саммита ГРП на площадке НОВАТЭК НТЦ в Тюмени 16 мая. Над техническим заданием учёные и эксперты отрасли работали с 2018 года. Флот уже прошёл первые полевые испытания на месторождениях Ямала и Югры.

Установка ввода жидких добавок для ГРП (фото автора)

Российский флот ГРП продолжает развиваться, так, на выставке представлен образец установки ввода добавок для ГРП от ООО «Эпик 380″, но в копилке предприятия есть и другие экземпляры.

А производят таких красавцев в Нижневартовске, о чём гордо говорит лейбл „Сделано в Югре!“.

"Сделано в Югре!" (фото автора)

Кооперация Marlin Oil Tools и Югорского машиностроительного завода (Юграмаш) из Нефтеюганска позволяет создавать широкую линейку скважинного инструмента для ГНКТ премиум класса.

Продукция Marlin Oil Tools и Югорского машиностроительного завода (фото автора)

ООО „СЕТАГОР“ — научно-производственная компания из Сургута, которая разрабатывает и производит инновационную продукцию для организаций нефтегазовой отрасли, нефтесервисных предприятий, занимается импортозамещением.

Продукция ООО «СЕТАГОР» (фото автора)

А это, те самые, знаменитые погружные электродвигатели из Когалыма.

Погружной вентильный двигатель от ЛУКОЙЛ ЭПУ-сервис (фото автора)

Погружной асинхронный двигатель от ЛУКОЙЛ ЭПУ-сервис (фото автора)

Стенд компании "Технологии ОФС" (фото автора)

Технологии ОФС представили роторные управляемые системы, электроцентробежные насосы, буровые болота, подшипники и др., всё это производится в России.

Продукция Технологии ОФС (фото автора)

Продукция Технологии ОФС (фото автора)

Продукция Технологии ОФС (фото автора)

Нефтепогружной кабель Технологии ОФС производят на заводе в Тюмени, а коммуникационные платы в Ноябрьске. После строительсва нового завода в Тюмени ассортимент продукции расширится, старт его строительству был дан на TNF-2023, будет построен и третий завод.

Нефтепогружные кабели и платы коммуникации (фото автора)

Муфту „Гидра“ представил тюменский завод „СибБурМаш“. Технология применения новейшей разработки позволит избежать серьёзных последствий при гидроразрыве пласта.

Муфта "Гидра" от "СибБурМаша" (фото автора)

Впервые её представили в Тюмени на выставке II Всероссийского саммита ГРП в НОВАТЭК НТЦ 16 мая. Это альтернатива малотоннажному ГРП с рядом преимуществ. Если при ГРП трещина образуется непредсказуемо и может привести к прорыву газа, газовых залежей, то данная технология ограничивает образование каналов, по которому в дальнейшем происходит дренирование целевого флюида. Именно конструктив „Гидры“ может это ограничить и не допустить прорыва в нежелательные зоны.

Продукция завода "СибБурМаш" (фото автора)

Один из локомотивов нефтегазового машиностроения — завод ГМС „Нефтемаш“ представил свой новый многофазный расходомер.

Многофазный расходомер ГМС "Нефтемаш" (фото автора)

Модульное здание представил завод „ТОИР“ на выставке III Промышленно-энергетического форума TNF. Его изготовили специально для нефтегазового кластера Тюменской области

Модульные здания для ТЭКа от завода "ТОИР" (фото автора)

Тюменский завод мобильных зданий „ТОИР“ специализируется на производстве вагон-домов и модульных зданий, которые являются комфортным пространством для жизни и работы в удалённых от инфраструктуры мест. Команда предлагает полный комплекс услуг: от проектирования и изготовления до доставки и монтажа мобильных зданий. Стенд завода расположен в отдельном павильоне на площади у Тюменского технопарка.

Модульные здания для ТЭКа от завода "ТОИР" (фото автора)

Внутри „домика“, разработанного для нефтяников, есть отдельное офисное пространство, комната для отдыха и развлечений, спальня. Такие модернизированные модули уже работают на месторождениях в Восточной Сибири и Якутии.

Павильон СИБУРа на TNF-2024 (фото автора)

В рамках форума СИБУР представил экспозицию, посвящённую 190-летию самого известного тоболяка Дмитрия Менделеева, юбилею тобольской нефтехимии и социальному партнёрству компании с регионом.

50 лет нефтехимии в Тобольске (фото автора)

Историю тобольской нефтехимии демонстрируют архивные и современные фотографии — это вехи развития самого крупного производства СИБУРа.

История тобольской нефтехимии (фото автора)

Строительство площадки нефтехимкомбината началось 7 мая 1974 года. В декабре 1984 года была запущена в эксплуатацию центральная газофракционирующая установка предприятия, в 1987 году — установка по производству бутадиена, в 1997 году — изобутилена и МТБЭ. В октябре 2013 года запущено первое в Тобольске полимерное производство. В 2014 году СИБУР приступил к подготовке площадки для строительства ещё более крупного производства — комплекса „ЗапСибНефтехим“ и уже в 2020 году „ЗапСибНефтехим“ достиг проектной мощности. Также в декабре 2020 года произошло объединение „ЗапСибНефтехима“ и ранее введенных нефтегазохимических производств „Тобольск-нефтехим“ и „Тобольск-полимер“. Суммарные мощности по полиэтилену и полипропилену на сегодня составляют 2,5 миллиона тонн в год. Весной 2022 года „ЗапСибНефтехим“ запустил новое производство и получил первую партию отечественного малеинового ангидрида (МАН), а уже в 2023 году дал старт строительству нового комплекса дегидрирования пропана и производства полипропилена , запуск которого выведет Россию в топ-5 мировых производителей полипропилена.

История тобольской нефтехимии (фото автора)

Сегодня 51% всех объёмов полиэтилена и 54% полипропилена в России производят в ЗапСибНефтехиме в Тобольске. Здесь выпускают более 67 марок полиэтилена, более 25 марок полипропилена. СИБУР создаёт марки, которых в стране раньше не было. Тобольск не только сохранил советское наследие, но и многократно усилил его. На момент пуска в 1984 году Тобольский нефтехимический комбинат был способен переработать три миллиона тонн углеводородного сырья в год, сегодня этот показатель приближается к отметке в девять миллионов тонн в год. За последние 15 лет в развитие тобольской площадки было вложено более одного триллиона рублей.

Экспозиция СИБУРа (фото автора)

Заключительная часть экспозиции посвящена вкладу компании в развитие тюменского региона, ценностям и ДНК компании, полимерам и „Тобольску настоящему“, но это тема будущей публикации.

Тобольск настоящий (фото автора)

50-летний юбилей тобольской нефтехимии — это не только важная веха в истории предприятия и всего тюменского региона, но и символ их непрерывного роста и стремления к новым достижениям.

Тобольские полимеры (фото автора)

Тобольские полимеры используют в Томске на производстве пищевой упаковки, в Твери — на геотекстиле, в Самаре — для выпуска компаундов для автопрома, в Алтайском крае — для изготовления мешков для сельхозпродукции. Широкое применение тобольских полимеров свидетельствует об их высоком качестве и конкурентоспособности. Компания активно поставляет продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африку и Латинскую Америку. Отрадно, что в рамках TNF-2024 Свердловская железная дорога (СвЖД) запустила новый сервис по ускоренной доставке нефтехимической продукции из Тюменской области в Китай.

Первый 100-вагонный контейнерный поезд был отправлен 16 сентября из Тобольска во Владивосток, откуда груз будет доставлен морем в Китай. Состав следует к месту назначения по специально разработанному графику с повышенной скоростью. Планируется, что такие ускоренные поезда будут отправляться из Тобольска не менее пяти раз в месяц, это важное технологическое решение для увеличения провозных способностей Восточного полигона железных дорог.

ООО „Тюмень Нефте Технологии“ предлагает полный спектр по подбору, производству, доставке и внедрению современных химических реагентов для нефтегазовой отрасли. Линейка нефтепромысловой химии включает в себя химические реагенты для бурения скважин, добычи, транспортировки, подготовки нефти, а также для защиты нефтепромыслового оборудования и трубопроводов от коррозии, и других отложений.

Ингибитор солеотложений, деэмульгатор, нейтрализатор сероводорода от ООО "Тюмень Нефте Технологии" (фото автора)

Новый двигатель для нефтегазовой отрасли ТМ-16 собирается выпускать ПАО „Тюменские моторостроители“. Опытный образец завод представит в 2025 году, а серийное производство намечено на 2026-2027 годы.

Жаровые трубы от ПАО "Тюменские моторостроители" (фото автора)

Двигатель мощностью 16 мегаватт придёт на смену устаревшим, которые сейчас эксплуатируются на компрессорных станциях. На заводе полностью подготовлена конструкторская и техническая документация. Началось изготовление деталей в сетке завода, тут есть испытательный бокс, где самостоятельно проверят новый двигатель.

Горелочное устройство от ПАО "ТМ" (фото автора)

Для выставки III Промышленно-энергетического форума компания представила компрессорные лопатки, горелочные устройства и жаровую трубу. Последние две находятся в камере сгорания, которая приводит в действие привод нагнетателя, туда поступает смесь сжатого воздуха и топлива, происходит воспламенение. Газовоздушная смесь раскручивает привод. Сам двигатель служит для перекачки природного газа, которые находятся на компрессорных станциях по всему северу Тюменской области.

Продукция "Тюмень прибор" (фото автора)

Новый завод „Тюмень Прибор “ открылся в позапрошлом году, тут производят уникальную продукцию.

Продукция "Тюмень прибор" (фото автора)

Новые технологии и оборудование для ТЭК представили на TNF резиденты Нефтегазового кластера.

Импортозамещение лабораторного оборудования для буровых растворов представил Центр научных исследований „БУРТЕСТ“. Основным преимуществом ротационного вискозиметра тюменских создателей является долговечность применения. Ротационный вискозиметр измеряет параметры жидкости, вязкости бурового раствора. Его изобрели в 2020 году, изначально выпускали не под собственным брендом, тогда сложно было продавать отечественное оборудование. Сейчас всё изменилось. Тюменский ротационный вискозиметр отличается длительностью применения. На протяжении двух лет он на буровой может эксплуатироваться в экстремальных условиях. Проект „Импортоопережение в лабораторном приборостроении“ участникам тематического трека представило ООО „Неомаш“. Их системы непрерывного синтеза пользуются повышенным спросом у нефтегазовой отрасли.

Растворимые материалы, изделия и оборудование для заканчивания скважин — будущее нефтегазового сектора.

Растворимые шары для МГРП (фото автора)

О растворимых шарах-активаторах для муфт гидроразрыва пласта (ГРП), растворимых сёдлах, пакер-пробках для глушения скважин и ремонтно-изоляционных работ от тюменского ООО „ПромНефтьКомплект“ я рассказывал в 13 части Тюменского импортозамещения .

Растворимые сёдла и пакер-пробки (фото автора)

Тюменское производство уже не единственное в России. Ойл Энерджи разрабатывает и производит инновационное оборудование из растворимых материалов для заканчивания нефтяных и газовых скважин. Это революционное решение для строительства скважин и интенсификации их работы.

Стенд Иркутской нефтяной компании (фото автора)

Более 70 промышленных предприятий нефтегазового оборудования и услуг работают на территории Тюменской области. Ярким примером взаимодействия государства и рынка является модель Нефтегазового кластера. Тюменская ассоциация помогает оперативно решать современные вызовы ТЭК. В Тюмени открыты центры принятия решений, есть отраслевой ВУЗ, 15 исследовательских центров, в том числе „Геосфера“, открывшаяся в рамках форума.

TNF-2024 (фото автора)

На стенде Нефтегазового кластера соглашения о сотрудничестве и дорожные карты подписали с 21 компанией, это рекорд. Мультиотраслевая специфика компаний-участников кластера позволит оперативнее решать вызовы нефтегазовой отрасли. Соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией „Нефтегазовый кластер“ подписали компании: ООО „Западно-Сибирский нефтегазовый консалтинг“, Центр научных исследований „Буртест“, ООО"Термо Топ Тюмень», Мостостроительная компания, ФБУ «Тюменский ЦСМ», ООО «Тюмень прибор» и ГК «Мимир Инжиниринг» из Санкт-Петербурга. На сегодня в Нефтегазовый кластер входят 168 компаний из 24 регионов страны. Общая численность сотрудников составляет 57,8 тыс. человек, а объём выручки — 2,5 трлн рублей.

TNF-2024 (фото автора)

Китайская компания построит в Тюменской области завод по выпуску бурильных труб.

Демонстрационный стенд "Тайхэ Шэньси" (фото автора)

Завод по производству бурильных труб построит китайская компания «Тайхэ Шэньси» на территории Богандинского индустриального парка в 2025 году. Общий объём инвестиций в проект составит от 100 до 400 млн юаней. Соглашение об этом подписал на площадке Промышленно-энергетического форума TNF 17 сентября. Для строительства завода ООО «Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси» выбрало Тюменскую область, поэтому вступили в Нефтегазовый кластер, он станет для компании помощником. На первом этапе начнут производить нефтегазовые трубы, на втором — крупные машины для добычи нефти и газа.

Форум в очередной раз подтвердил свое предназначение — объединить производителей, поставщиков и науку для решения актуальных вопросов развития нефтегазовой отрасли.

TNF-2024 (фото автора)

Сегодня Тюмень, во многом благодаря форуму, — это наукоград и главная нефтегазовая столица страны. Здесь рождаются абсолютно новые и перспективные идеи. Развитие новых технологий в нефтегазовой промышленности укрепляет суверенитет России на мировой арене, и Промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени уже стал одной из главных мировых отраслевых площадок, где идёт поиск новых технологических решений и партнёров для выстраивания долгосрочных отношений.

В публикации использованы личные фотографии и фото из открытых источников. Читайте также Специальный репортаж: Тюменский нефтегазовый форум (TNF Expo) , Тюменский нефтегазовый форум (TNF-2023) и блог «Тюменское импортозамещение ».

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