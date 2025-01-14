На Череповецком металлургическом комбинате внедрили износостойкий биметаллический прокат

© mashnews.ru

Биметаллический прокат Powerhard Duo дополнил линейку износостойких и высокопрочных сталей POWERS. Его производство с использованием технологии электрошлаковой наплавки освоили на промышленной площадке Череповецкого металлургического комбината.

Продукт сочетает в себе повышенные прочностные характеристики, устойчивость к абразивному износу и коррозии, рассказал директор по техническому развитию и качеству компании «Северсталь» Петр Мишнев.

«Опытно-промышленные испытания футеровки с его применением успешно завершены на трех конвейерах коксоаглодоменного производства ЧерМК. Продолжительность межремонтного периода увеличилась более чем в два раза относительно материалов сравнения, которые применялись в данных узлах ранее. К примеру, срок службы футеровки нижней части рукава автостеллы ленточного конвейера составил 318 дней до образования сквозного разрушения, в то время как литейный материал марки 110Г13Л достигал 100% износа за 120 дней».

Для проведения экспериментов выбрали именно высоконагруженные элементы конвейеров, транспортирующих абразивный материал — кокс. Биметаллический прокат применили также в верхнем и нижнем шиберах перегрузочных узлов. Ранее здесь использовались листы, наплавленные материалом ФВХ-6-2. Стойкость нового решения составила 208 дней, что в 2,4 раза выше аналога.

За последний год «Северсталь» отработала технологию производства биметаллов с различными характеристиками и назначением, нарастила компетенции и производительность. Применение Powerhard Duo рассматривается и в других подверженных высоким нагрузкам конструкциях. Так, новый эксперимент охватывает планки подушек опорных валков стана 2000. Промышленные испытания уже проводятся. При средней стойкости материала сравнения 3-4 месяца опытный прокат работает без ухудшения качества уже в течение 9 месяцев. Плановый срок эксперимента составляет один год.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен