Как делают мозги для станков?Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В России в последние годы восстанавливается и развивается станкостроение — в январе 2024 года производственные мощности по выпуску пятиосевых обрабатывающих центров с привлечением финансирования ФРП удвоил «Южный завод тяжелого станкостроения». Чуть раньше, в декабре 2023 года петербургская компания «ТД «Гефест» открыла новое импортозамещающее производство многофункциональных лазерных роботизированных комплексов — тоже с использованием займа Фонда.Для современных станков нужен мозг — ЧПУ,
Что такое ЧПУ и что необходимо России для рывка в области станкостроения — смотрите в видео канала «Время — вперёд!»
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