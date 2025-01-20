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termometrix 20 января 2025, 17:09 264 Видеоблог

Как делают мозги для станков?

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В России в последние годы восстанавливается и развивается станкостроение — в январе 2024 года производственные мощности по выпуску пятиосевых обрабатывающих центров с привлечением финансирования ФРП удвоил «Южный завод тяжелого станкостроения». Чуть раньше, в декабре 2023 года петербургская компания «ТД «Гефест» открыла новое импортозамещающее производство многофункциональных лазерных роботизированных комплексов — тоже с использованием займа Фонда.Для современных станков нужен мозг — ЧПУ, т. е. числовое программное управление. И такие мозги тоже делают в России Например, группа компаний «НЭТ» из Азова.

Что такое ЧПУ и что необходимо России для рывка в области станкостроения — смотрите в видео канала «Время — вперёд!»

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Источник: https://vk.com/rffrp?w=wall-105097623_1914

производство, машиностроение, импортозамещение
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