В Академическом районе Екатеринбурга открылся новый детский сад

В Академическом районе Екатеринбурга открылся новый детский садСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Современное трехэтажное здание общей площадью 2 тысячи квадратных метров «встроено» в жилой квартал «ART. Город-парк» и рассчитано на 100 детей. В корпусе расположены светлые и просторные помещения групп, универсальный зал для спортивных и музыкальных занятий, медицинский кабинет.
Также садик оснащен передовыми системами кондиционирования, звукоизоляции и очистки воды. Для безопасности детей и удобства персонала в пищеблоке установлен лифтовой подъемник, отправляющий горячее питание в раздаточную зону на втором и третьем этажах.
«В нашем детском саду четыре группы полного дня, для каждой предусмотрена собственная игровая площадка с крытыми верандами. Мы благодарны „Атомстройкомплексу“ за качественную и быструю работу: в мае 2024 года в здании садика начались отделочные работы, в августе мы уже приняли его — и в октябре к нам пришли первые малыши. А на Новый год „Атом“ подарил коллективу детского сада и его воспитанникам прекрасную елочку!», — рассказала заведующая дошкольным отделением МАОУ СОШ № 181 Ольга Мезенцева.
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