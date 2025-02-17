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termometrix 17 февраля 2025, 10:12 13 Образование

Открылся новый корпус высшей ИТ-школы Костромского государственного университета

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 © 44kv.ru

При поддержке Совкомбанка открылся новый корпус Высшей ИТ-школы Костромского государственного университета.

Высшая ИТ-школа — новый институт Костромского государственного университета, его открытие в прошлом году стало важным шагом в трансформации ИТ-образования в регионе. В новом корпусе будут применяться технологические новшества, включая использование платформ и технологий для дистанционного обучения, виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), а также искусственного интеллекта (ИИ). Геймификация учебного процесса также станет важной частью образовательной программы, что поможет повысить вовлеченность студентов.

Сегодня в ИТ-школе КГУ обучается более 580 студентов из разных регионов России. Преподавательский состав включает 47 высококвалифицированных специалистов, часть дисциплин ведут преподаватели из МФТИ. Высшая ИТ-школа предлагает четыре направления подготовки, включая три направления бакалавриата: Прикладная математика и информатика (новая направленность — Анализ данных), Информационные системы и технологии (четыре направленности), а также Информационная безопасность. Направление магистратуры — Информационные системы и технологии.

 © sovcombank.ru

«Открытие нового корпуса — это поистине важное событие не только для института „Высшая ИТ-школа“, это огромный вклад в развитие всего Костромского университета и региона в целом. Полностью обновленное образовательное пространство станет не только домом для почти шести тысяч студентов, но и местом, где ребята будут генерировать идеи и проекты, внедрять новые инициативы и стартапы, разрабатывать научные инновации, проводить общеуниверситетские мероприятия и события регионального уровня», — сказал ректор КГУ Денис Чайковский.

 © sovcombank.ru

 © k1news.ru

 © council.gov.ru

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Источник: https://sovcombank.ru/articles/novo...rer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

образование, Костромская область
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