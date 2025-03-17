«Эмпилс-цинк» завершает возведение завода по выпуску цинковых белил в Ростове-на-Дону

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Инвестиционный проект предполагает перенос производственных мощностей компании из центральной части Ростова-на-Дону в северо-западную промышленную зону. Запуск нового завода намечен на середину лета текущего года.

На обновленных площадях компания начнет выпуск цинковых белил в гранулированной форме, используя метод сухого прессования под высоким давлением без добавления связующих веществ. Продукция, произведенная по этой технологии, будет соответствовать мировым стандартам качества и не уступать зарубежным аналогам.

«Эмпилс-цинк» позиционирует себя как ведущего российского производителя оксида цинка (цинковых белил) и является пионером в этой отрасли. Именно на этом предприятии в 1923 году были впервые получены цинковые белила в промышленных масштабах. Сегодня с компанией сотрудничают крупнейшие мировые производители шин, кабельной продукции, резинотехнических изделий, керамики, фармацевтики, а также представители сельского хозяйства, животноводства, нефтедобывающей и других отраслей промышленности.

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