Экоферма «Буляк» открылась в Абзелиловском районе Башкирии

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Ферма названа в честь работника предприятия «Красная Башкирия» Буляка Хисматуллина.

Заместитель директора сельхозпредприятия «Красная Башкирия» Загит Галимов сообщил, что к реализации приоритетного инвестпроекта по строительству роботизированной фермы на 720 дойных коров вблизи деревни Покровки приступили в 2024 году.

Уже возвели первый корпус на 240 голов, где будут применять передовые технологии в сфере животноводства.

Полностью завершить проект создания экофермы «Буляк» планируют к 2028 году.

© resbash.ru

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