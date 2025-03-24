Экоферма «Буляк» открылась в Абзелиловском районе Башкирии

Экоферма «Буляк» открылась в Абзелиловском районе БашкирииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Ферма названа в честь работника предприятия «Красная Башкирия» Буляка Хисматуллина.
Заместитель директора сельхозпредприятия «Красная Башкирия» Загит Галимов сообщил, что к реализации приоритетного инвестпроекта по строительству роботизированной фермы на 720 дойных коров вблизи деревни Покровки приступили в 2024 году.
Уже возвели первый корпус на 240 голов, где будут применять передовые технологии в сфере животноводства.
Полностью завершить проект создания экофермы «Буляк» планируют к 2028 году.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Белорусско-российское сборочное производство гусеничных тракторов открылось в Башкортостане
Белорусско-российское сборочное производство гусеничных тракторов открылось...o; на тему «День единения народов Беларуси и России».
-
В Булгаково под Уфой открылась новая школа на 825 мест
Новая сельская школа стала одной из самых крупных в Уфимском райо...е необходимое компьютерное, технологическое и спортивное оборудование.
-
В Уфе в микрорайоне Инорс открылась самая большая школа в Приволжском федеральном округе
В Уфе в микрорайоне Инорс двери распахнула самая большая школа в&...ное ядро, столовую, актовый зал на 490 мест, а также детский сад.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Великоросс