Строительство «РМК-Арены» в Челябинске

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В начале 2026-го в Челябинске ожидается запуск РМК-Арены — масштабного спортивного комплекса, где одновременно смогут находиться до 8000 зрителей.Арена будет пятиэтажной, площадью более 48 тысяч кв. м.

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В Дербенте продолжается строительство Дворца спорта

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