Строительство «РМК-Арены» в Челябинске

termometrix 26 марта 2025, 14:32 1154 Фотофакты
Строительство «РМК-Арены» в ЧелябинскеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В начале 2026-го в Челябинске ожидается запуск РМК-Арены — масштабного спортивного комплекса, где одновременно смогут находиться до 8000 зрителей.Арена будет пятиэтажной, площадью более 48 тысяч кв. м.
Проект:
В Дербенте продолжается строительство Дворца спорта
Проект:
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: m.vk.com
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Запущена плавучая насосная станция водовода река Дон — Северский Донец — Донбасс
Сегодня запущена плавучая насосная станция водовода река Дон — С...се работы идут в рамках реализации проекта «Большая вода».
-
Курган 2010-2022. Было-стало
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/pJvowjyrhnAС 2010 п... каким он стал в 2022 году и в промежуточные годы.
-
В Красноярске начали монтаж турбины отечественного производства нового поколения
На Красноярской ТЭЦ-3 подрядчики СГК начали монтировать турбину нового...тва с Уральского турбинного завода нового поколения Т-185/220-12,8-NG.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
termometrix