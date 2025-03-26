стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
18
termometrix 26 марта 2025, 14:32 1154 Фотофакты

Строительство «РМК-Арены» в Челябинске

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © m.vk.com

В начале 2026-го в Челябинске ожидается запуск РМК-Арены — масштабного спортивного комплекса, где одновременно смогут находиться до 8000 зрителей.Арена будет пятиэтажной, площадью более 48 тысяч кв. м.

Проект:

 © m.vk.com

В Дербенте продолжается строительство Дворца спорта

 © m.vk.com

 © m.vk.com

Проект:

 © asadov.studio

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: m.vk.com

Поделись позитивом в своих соцсетях


строительство
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,