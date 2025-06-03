«Галичанин» завершил участие в СТТ EXPO 2025: премьеры, встречи, ажиотаж

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Участие АО «Галичский автокрановый завод» (АО «ГАКЗ») в международной выставке СТТ EXPO 2025 стало ярким событием как для самой компании, так и для всех, кто интересуется современной строительной техникой. На своем стенде под открытым небом «Галичанин» представил сразу две новинки — автокраны КС-55721-5В-1 серии «Комсомолец» и КС-55729-5В-4 серии «Графит», которые вызвали живой интерес у посетителей и партнеров.На протяжении четырех дней выставки к стенду №М5 выстраивались очереди: представители строительных и нефтегазовых компаний, госзаказчики, специалисты сервисных центров и логистических предприятий — все стремились лично увидеть новые модели и задать вопросы инженерам и менеджерам завода. Открытый формат, демонстрация техники вблизи и доступ к экспертам сделали экспозицию «Галичанин» одной из самых посещаемых на выставке.

Две новинки — два ответа на вызовы рынка

Вездеходный «Комсомолец» — мощный автокран грузоподъемностью 35 тонн на шасси КАМАЗ-6560 (8×8), созданный для тяжелых условий работы, в том числе в труднодоступных регионах. Он уверенно чувствует себя там, где другие машины бессильны: на рыхлых грунтах, в снегу, на сложном рельефе. При этом премиальная кабина крановщика и высокотехнологичное управление делают работу максимально комфортной и безопасной.

Вездеходный «Графит» на шасси КАМАЗ-43118 (6×6), в свою очередь, — надежное решение для повседневных задач в строительстве и монтаже. Компактный, проходимый и при этом не требующий спецразрешений для передвижения по дорогам общего пользования, он отлично подходит для городских и пригородных объектов.

Александр Трофимов, директор КБПР АО «ГАКЗ»:"СТТ EXPO — это не просто выставка, это живое общение с рынком. Мы видим, что наши новые автокраны попали в точку: они отвечают реальным потребностям клиентов. За дни выставки мы провели множество встреч и получили десятки запросов на поставку техники. Это для нас главный показатель успешности".

Обе модели были собраны с использованием высокопрочных сталей из линейки POWERS (Powerform 420, 700, Powerweld 690), которые производит ПАО «Северсталь» .Они снижают массу крана на четверть и увеличивают усталостный ресурс почти на 40%. Партнерство с одним из лидеров металлургической отрасли России подтверждает стремление АО «ГАКЗ» использовать только проверенные материалы и надежные решения в своей продукции.

Что дальше?По итогам выставки завод начал подготовку к серийному изготовлению новых моделей. Уже в ближайшие месяцы первые вездеходные автокраны серий «Комсомолец» и «Графит» появятся на строительных и производственных площадках в разных регионах России.Руководство АО «ГАКЗ» благодарит всех, кто посетил стенд компании, и продолжит развивать линейку современной, надежной и технологичной автокрановой техники под брендом «Галичанин».

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