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Kотенко Cергей 14 июня 2025, 10:09 70 Транспорт, спецтехника и логистика

В Москве начали работу новые электробусы Камаз-52222

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 © neftegaz.ru

Новые 12 электробусов отечественного производства Камаз-52222 начали работать на 2х маршрутах, проходящих по улицам севера г. Москвы.

Маршруты проходят до Белорусского вокзала, станций Петровский парк и ЦСКА.

Среди достоинств новых электробусов:

  • увеличение места в салоне благодаря открытию средних и задних дверей наружу,
  • зеленая и красная подсветки дверей, обозначающие начало и конец посадки,
  • комфорт в пути за счет более эффективной климатической системы;
  • удобнее ездить с ручной кладью — для нее сделали специальные места в передней части салона, проще с велосипедом и коляской — накопительные площадки стали на 15% шире;
  • новый внешний вид соответствует современным мировым трендам в дизайне.

Для эксплуатации машин оборудовали пять зарядных станций на площади Савеловского вокзала.

По контракту с КАМАЗ в 2025 г. планируется поставка 400 электробусов нового поколения.

КАМАЗ-52222:

  • оснащён российской NMC-батареей емкостью 230 кВт.ч, обеспечивающей пробег не менее 100 км;
  • полная зарядка занимает 55 мин от станции мощностью 300 кВт;
  • изменены средняя и задняя двери — они стали прислонно-сдвижными, как в вагонах метро, а ширина дверных проемов увеличена до 1380 мм;
  • салон рассчитан на 85 пассажиров, включая 35 посадочных мест;
  • улучшены условия труда водителя за счет увеличения рабочего пространства.

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Источник: neftegaz.ru

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электробус КАМАЗ-52222, Москва
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