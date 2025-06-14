В Москве начали работу новые электробусы Камаз-52222

В Москве начали работу новые электробусы Камаз-52222Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новые 12 электробусов отечественного производства Камаз-52222 начали работать на 2х маршрутах, проходящих по улицам севера г. Москвы.
Маршруты проходят до Белорусского вокзала, станций Петровский парк и ЦСКА.
Среди достоинств новых электробусов:
- увеличение места в салоне благодаря открытию средних и задних дверей наружу,
- зеленая и красная подсветки дверей, обозначающие начало и конец посадки,
- комфорт в пути за счет более эффективной климатической системы;
- удобнее ездить с ручной кладью — для нее сделали специальные места в передней части салона, проще с велосипедом и коляской — накопительные площадки стали на 15% шире;
- новый внешний вид соответствует современным мировым трендам в дизайне.
Для эксплуатации машин оборудовали пять зарядных станций на площади Савеловского вокзала.
По контракту с КАМАЗ в 2025 г. планируется поставка 400 электробусов нового поколения.
КАМАЗ-52222:
- оснащён российской NMC-батареей емкостью 230 кВт.ч, обеспечивающей пробег не менее 100 км;
- полная зарядка занимает 55 мин от станции мощностью 300 кВт;
- изменены средняя и задняя двери — они стали прислонно-сдвижными, как в вагонах метро, а ширина дверных проемов увеличена до 1380 мм;
- салон рассчитан на 85 пассажиров, включая 35 посадочных мест;
- улучшены условия труда водителя за счет увеличения рабочего пространства.
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Kотенко Cергей