В Москве начали работу новые электробусы Камаз-52222

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Новые 12 электробусов отечественного производства Камаз-52222 начали работать на 2х маршрутах, проходящих по улицам севера г. Москвы.

Маршруты проходят до Белорусского вокзала, станций Петровский парк и ЦСКА.

Среди достоинств новых электробусов:

увеличение места в салоне благодаря открытию средних и задних дверей наружу,

зеленая и красная подсветки дверей, обозначающие начало и конец посадки,

комфорт в пути за счет более эффективной климатической системы;

удобнее ездить с ручной кладью — для нее сделали специальные места в передней части салона, проще с велосипедом и коляской — накопительные площадки стали на 15% шире;

новый внешний вид соответствует современным мировым трендам в дизайне.

Для эксплуатации машин оборудовали пять зарядных станций на площади Савеловского вокзала.

По контракту с КАМАЗ в 2025 г. планируется поставка 400 электробусов нового поколения.

КАМАЗ-52222:

оснащён российской NMC-батареей емкостью 230 кВт . ч, обеспечивающей пробег не менее 100 км;

ч, обеспечивающей пробег не менее 100 км; полная зарядка занимает 55 мин от станции мощностью 300 кВт;

изменены средняя и задняя двери — они стали прислонно-сдвижными, как в вагонах метро, а ширина дверных проемов увеличена до 1380 мм;

салон рассчитан на 85 пассажиров, включая 35 посадочных мест;

улучшены условия труда водителя за счет увеличения рабочего пространства.

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