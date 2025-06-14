В Петербурге спустили патрульный корабль проекта 22120 для Пограничной службы РФ

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В Санкт-Петербурге на судостроительной верфи «Алмаз» спущен на воду очередной пограничный патрульный корабль 2-го ранга для Дальнего Востока.

Корабль, получивший название «Холмск», является двенадцатым в серии патрульных кораблей проекта 22120 «Пурга», строившихся на предприятии «Алмаз» для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ. После спуска на воду корабль будет достроен у причальной стенки и после прохождения всех необходимых испытаний отправится на Дальний Восток.

На сегодняшний день корабли проекта 22120 шифр «Пурга» базируются в Невельске на Сахалине, Петропавловске-Камчатском на Камчатке, на Шикотане Курильских островов, Находке и Мурманске. Два последних в серии отправятся на Сахалин, сообщает портал Военное обозрение со ссылкой на блог Центра анализа стратегий и технологий.

Проект патрульных кораблей был разработан ООО ПКБ «Петробалт» в качестве большого таможенного судна по заказу Федеральной таможенной службы РФ. После отказа ФТС РФ в 2009 году от данного проекта, финансирование продолжилось со стороны Пограничной службы ФСБ России. Изначально проект 22120 классифицировался как пограничные патрульные суда, а с 2018 года как пограничные патрульные корабли 2-го ранга.

ТТХ проекта 22120 «Пурга»

Водоизмещение (т) 1023

Длина габаритная (м) 71

Ширина габаритная (м) 10,5

Осадка судна (м) 3,37

Скорость (уз) 24

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