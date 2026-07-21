На территории особой экономической зоны «Тольятти» началось производство светотехники для кроссовера Lada Azimut.

Светотехника для Азимута производится по инновационной технологии трехкомпонентного литья, инвестиции в выпуск только этих компонентов составили 3,5 млрд рублей, из которых 1,9 млрд — это льготный заем от Фонда развития промышленности.

Производство наружной светотехники для Азимута разместили на заводе «Лайтинг Солюшнс» в Тольятти, это предприятие принадлежит итальянскому предпринимателю Джорджио Вердучи. Вердучи — легендарная личность в узких профессиональных кругах, он начал сотрудничать с нашим автопромом еще во времена Брежнева.

Основа производственной линии — термопластавтомат с усилием смыкания 2800 тонн. Он позволяет, в частности, изготавливать цельный задний центральный фонарь во всю ширину машины (ширина фонаря 1400 мм). Такая машина для трехкомпонентного (трехцветного) литья крупногабаритных деталей применяется в России впервые.

Предприятие будет выпускать полный комплект светотехники для новой модели: передние фары и секции дневного ходового огня, а также задний центральный, боковые и противотуманные фонари.

Мощности завода рассчитаны на выпуск до 80 тысяч комплектов светотехники в год, что позволит полностью обеспечить потребности АвтоВАЗа в светотехнике для Lada Azimut. Выход линии на проектную мощность запланирован до конца 2026 года.

Напомним, серийное производство Lada Azimut стартует в сентябре. До конца года модель должно появиться у дилеров.

https://news.dr....ru/103238.html