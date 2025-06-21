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mashnews 21 июня 2025, 18:23 9712 Видеоблог

В России началась сборка совершенно нового самолета. Замена Ан-24/26 и Як-40. Первый ТВРС-44 Ладога

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В России началась сборка совершенно нового самолета. С роспуском советского парка турбовинтовых самолётов в начале 1990‑х годов регионы России остались практически без надёжного воздушного сообщения. Появление идеи проекта ТВРС‑44 «Ладога» связано с началом экономических санкций в 2014 году, когда поставки западных турбовинтовых самолётов и их компонентов оказались под вопросом. Учёные и конструкторы подчёркивали: «Ладога» должна стать конкурентом европейских ATR 42 и Bombardier Q400, обладая при этом преимуществом в локализации производства и заменой Ан-24/26 и Як-40. УЗГА начал собирать первый ТВРС-44 «Ладога». О технических характеристиках «Ладоги», финансировании проекта, трудностях и их преодолении — в этом выпуске.

В этом выпуске:

0:00 — вступление

0:24 — дефицит лёгких и средних самолётов в России

0:53 — появление идеи проекта ТВРС‑44 «Ладога»

1:53 — «Ладога» должна стать конкурентом европейских ATR 42 и Bombardier Q400

2:15 — контракт между УЗГА и Минпромторгом

2:41 — испытания силовой установки ТВ7‑117СТ‑023:00 — «Авиакор» сдал УЗГА первые изделия фюзеляжа и крыла

3:07 — финансирование и семестоимость самолета

3:30 — УЗГА собирают летный экзмепляр

3:57 — подготовка к серийному производству

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Источник: rutube.ru

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машньюс, mashnews
  • Badassgoliath Badassgoliath
    21.06.2518:49:05

    Никакого «возвращения западных самолётов» допускать нельзя. Они ушли и это очень хорошо. Сами они, конечно, хотели бы вернуться, потому что одно дело демонстративно хлопнуть дверью с тем, чтобы потом диктовать условия — и совсем другое дело хлопнуть дверью и обнаружить, что и без них обошлись. Второй вариант вполне реален и они это всё лучше осознаю́т.

    Надо заранее озаботится многоуровневой системой противодействия и прямых запретов для этих любителей хлопанья дверями.

    А местным мутантам (в смысле бизнесменам) прямо объяснить, что страна заинтересована в развитии своего авиапрома, а не заграничного. А кто не поймёт — лишение лицензий и тп, масса способов для непонятливых есть. Страна без этих бизнесменов обойдётся. А вот они без страны — навряд ли. Нечего сюсюкать.

    Отредактировано: Badassgoliath~18:52 21.06.25
    #1302656
  • Нет аватара ViktoriaSky4
    22.06.2517:15:22

    Мда уж…вот это новость

    #1302671
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    22.06.2519:00:24

    Як-40 на турбовинтовой заменить нельзя.

    Он специально создавался для полетов в горах и по тяговооруженности сравним, наверное, только с Гольфстримом. Даже Ан-72 проигрывает.

    #1302673
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