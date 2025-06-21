В России началась сборка совершенно нового самолета. Замена Ан-24/26 и Як-40. Первый ТВРС-44 Ладога

В России началась сборка совершенно нового самолета. С роспуском советского парка турбовинтовых самолётов в начале 1990‑х годов регионы России остались практически без надёжного воздушного сообщения. Появление идеи проекта ТВРС‑44 «Ладога» связано с началом экономических санкций в 2014 году, когда поставки западных турбовинтовых самолётов и их компонентов оказались под вопросом. Учёные и конструкторы подчёркивали: «Ладога» должна стать конкурентом европейских ATR 42 и Bombardier Q400, обладая при этом преимуществом в локализации производства и заменой Ан-24/26 и Як-40. УЗГА начал собирать первый ТВРС-44 «Ладога». О технических характеристиках «Ладоги», финансировании проекта, трудностях и их преодолении — в этом выпуске.

В этом выпуске:

0:00 — вступление

0:24 — дефицит лёгких и средних самолётов в России

0:53 — появление идеи проекта ТВРС‑44 «Ладога»

1:53 — «Ладога» должна стать конкурентом европейских ATR 42 и Bombardier Q400

2:15 — контракт между УЗГА и Минпромторгом

2:41 — испытания силовой установки ТВ7‑117СТ‑023:00 — «Авиакор» сдал УЗГА первые изделия фюзеляжа и крыла

3:07 — финансирование и семестоимость самолета

3:30 — УЗГА собирают летный экзмепляр

3:57 — подготовка к серийному производству

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