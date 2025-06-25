В Перми завершили капитальный ремонт поликлиники № 1

В Перми завершили капитальный ремонт поликлиники № 1Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Перми завершен капитальный ремонт поликлиники № 1, входящей в состав Городской клинической поликлиники № 4. Работы проводились в рамках программы обновления медучреждений региона. В здании площадью 2,5 тыс. кв. м полностью заменили электропроводку и систему кондиционирования, обновили внутреннюю отделку. Также отремонтировали крыльцо и переоборудовали аварийный выход, сообщает пресс-служба Правительства и губернатора Пермского края.
Помимо работ по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», за счет краевого бюджета в поликлинике заменили всю мебель. Учреждение обслуживает около 38 тысяч жителей Дзержинского района.
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Bionysheva_Elena
25.06.2520:03:54